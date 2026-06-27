お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコが２７日、毎日放送「せやねん！」に出演。米国ダラス近郊で行われたサッカー北中米Ｗ杯・日本―オランダ戦を生観戦したと報告した。

観戦した経緯についてモモコは「たまたま知り合いの方が１５人で見れる席を持ってるということで、『私も行きたい』って言うて、交通費とホテル代は自分らで、その席は座らせていただいたんで行ってきました」と説明した。

ＭＣのトミーズ雅から「その部屋の値段は？」と聞かれたモモコは「部屋は１５人で１０００万」と告白。スタジオは騒然となったが、モモコは「でも食べ放題、飲み放題で。『そういうのを買う社長が世の中にいらっしゃんねんな』って、私も初めて知ってんけど、本当におかげさまで行かせていただきました」と笑顔を見せた。

雅が「１０００万、ポンと出せる社長ってどんな人？」と目を見開くと、モモコは「東京の方やねんけどね。スポーツが好きで、サッカーが好きで、いろんなこともスポンサーもやってはるみたいな方で、その人たちが行くとこに空いてるっていうことで、行かしてもらったんです」と証言。

現地では同戦限定のマフラータオル（４４ドル９９セント）を購入したというが、「でも、飛行機もホテルもめちゃくちゃ高かったよ。エコノミーでも、もうえぐい値段やったで。往復６５万。ホテルは高いからＡｉｒｂｎｂにしたからね」と振り返った。

観客席の雰囲気については「みんな優しかった。とにかく。日本人に優しかったし、みんながニコニコしてる感じ。同点やったし、どっちも恨みもないし、『よかったね』『ナイスゲーム』って感じで、みんな仲良しな感じ」と回想していた。