名古屋観光ではずせない！

雨の日でも楽しめる人気スポット

Spot.1

【大須観音】新旧問わずジャンルレスな店が集まる一大商店街／大須商店街

「大須商店街（おおすしょうてんがい）」は、大須観音駅から上前津駅の間、中区大須2〜3丁目にかけて広がる商店街。名古屋グルメやスイーツが楽しめるお店や、ファッション・雑貨店など、約1200もの店が集まっています。東京・秋葉原、大阪・日本橋と並ぶ日本屈指の電気街である大須を象徴する商業ビル「大須アメ横ビル」は、電気ビルとしての存在感を放つ一方、ファッションやグルメのテナントも増えています。

ほとんどの通りにはアーケードがあるので、雨の日でもショッピングや食べ歩きが楽しめますよ。

■大須商店街（おおすしょうてんがい）

住所： 愛知県名古屋市中区大須

TEL：052-261-2287

公式SNS：https://www.instagram.com/osu_nagoya/

■参考記事：【カテゴリー別】大須商店街のおすすめスポット27選ー名物スポットに食べ歩きグルメまで（配信日：2025.09.23）



Spot.2

【名古屋港】日本最大級の都市型水族館／名古屋港水族館

名古屋港駅から徒歩約5分、名古屋港ガーデンふ頭にある「名古屋港水族館（なごやこうすいぞくかん）」。イルカ、ベルーガ、シャチなどの海のアイドルたちが大活躍するパフォーマンスや公開トレーニングの様子が見られる北館と、サンゴ礁大水槽や黒潮大水槽など、多彩な水槽がある南館の2館からなる、日本最大級の都市型水族館です。

屋内で楽しめる展示が多く、ベルーガ公開トレーニングでは、キュートで頭のよいベルーガたちが、トレーナーの指示に従って水中をくるくると回ったり、水を吹き上げたりしているかわいらしい様子を見ることができます。

マイワシのトルネードは「名古屋港水族館」が元祖

「名古屋港水族館」が元祖といわれているマイワシのトルネードも必見。約3万5000匹ものマイワシが、水槽に投げ込まれたエサに群がることで、照明に照らされたウロコがキラキラと光り輝きます。その様子はまさに幻想的。ほかにも、普段なかなか見られない動物たちのリアルな姿を間近で確認できます。

公式サイト：https://nagoyaaqua.jp

■参考記事：【名古屋港水族館】楽しみ方を完全ガイド！イルカパフォーマンス、夏のイベント情報もご紹介（配信日：2022.07.20）



Spot.3

【金城ふ頭】鉄道のしくみや歴史を楽しく学ぶ！／リニア・鉄道館

金城ふ頭駅から徒歩約2分のところにある「リニア・鉄道館（りにあ てつどうかん）」は、東海道新幹線を中心に、在来線から超電導リニアまでの実物車両を展示し、「高速鉄道技術の進歩」を紹介する鉄道のミュージアムです。

「鉄道の24時間」がテーマの「鉄道ジオラマ」や、運転士や車掌の体験ができるシミュレータ（先着順／有料）をはじめ、実物や模型を使った展示コーナーも充実していて、鉄道のしくみや歴史について子どもから大人まで体験しながら楽しく学ぶことができます。

公式サイト：https://museum.jr-central.co.jp

■参考記事：名古屋市おすすめ博物館10選！ 展覧会＆イベント情報ほか営業再開状況もチェックしよう（配信日：2025.10.17）



Spot.4

【栄生】本物の機械でたどる自動車技術の変遷／トヨタ産業技術記念館

栄生駅から徒歩約3分。「トヨタ産業技術記念館（とよたさんぎょうぎじゅつきねんかん）」は、トヨタグループ発祥の地に残された大正時代の赤レンガ造りの工場を、産業遺産として保存・活用し設立。繊維機械と自動車の技術の変遷を、本物の機械による動態展示やスタッフの実演でわかりやすく紹介しています。「見て」「驚いて」「学ぶ」ことができ、家族連れはもちろん、デートでも楽しむことができます。

公式サイト：https://www.tcmit.org

■参考記事：名古屋市おすすめ博物館10選！ 展覧会＆イベント情報ほか営業再開状況もチェックしよう（配信日：2025.10.17）



Spot.5

【亀島】製造工程の見学や絵付け体験も！／ノリタケの森

亀島駅から徒歩約5分、JR名古屋駅からも徒歩圏内の場所に位置する「ノリタケの森（のりたけのもり）」は、陶磁器メーカー「ノリタケ」が運営する観光産業施設。緑豊かな園内にはオールドノリタケを展示したノリタケミュージアムや陶磁器の製造工程の見学・絵付け体験ができるクラフトセンター、アウトレットからギフトまで揃うノリタケ食器が購入できるショップがあります。

「旧製土工場」は名古屋市認定地域建造物資産に認定されている趣深い赤レンガの建物。園内には、ノリタケの食器でランチが楽しめるレストランやカフェもあります。

■ノリタケの森（のりたけのもり）

住所：愛知県名古屋市西区則武新町3-1-36

TEL：0570-017114

営業時間：10〜17時（ショップ、ギャラリーは18時まで）

定休日：月曜（祝日の場合は翌日）

料金：入園無料（クラフトセンターは入館500円、65歳以上300円、高校生以下無料）

公式サイト：https://www.noritake.co.jp/mori/

※クレジットカードは全施設利用可能（クラフトセンターは一部使えないカードあり）

■参考記事：名古屋のおすすめ美術館9選！歴史やアート巡りで観光以外も満足！展覧会＆イベント情報も♬（配信日：2022.01.17）



Spot.6

【大曽根】「スーパー銭湯」「高濃度炭酸泉」発祥の温浴施設／天空スパヒルズ 竜泉寺の湯

「露天 ほたる」

「天空スパヒルズ 竜泉寺の湯（てんくうすぱひるず りゅうせんじのゆ）」は、1989年にこの地に開業した「スーパー銭湯」「高濃度炭酸泉」発祥の温浴施設。健康増進が期待できるお風呂として、いち早く「高濃度炭酸泉」の健康効果に着目したといわれています。

絶景露天風呂をはじめ、こだわりの風呂やバラエティに富んだ岩盤浴、書籍やコミックがたくさん揃うロッジのリビングをイメージした癒やし空間「フォレストビィラ」など、設備は充実。リラクゼーションや食事もあるので、一日たっぷり体も心も癒やされてみては？

公式サイト：https://www.ryusenjinoyu.com/moriyama/

■参考記事：愛知県の日帰り温泉・スパ6選！！お手軽な立ち寄り湯、絶景を楽しめる露天風呂も（配信日：2025.09.20）



Spot.7

【金城ふ頭】「レゴランド®・ジャパン」で日本全国の名所めぐり／レゴランド®・ジャパン・リゾート

エントランス／レゴランド®・ジャパン

日本で唯一の、レゴ®ブロックをモチーフにした一大ファミリーリゾート「レゴランド®・ジャパン・リゾート」は、2歳から12歳までの子どもを持つ家族をターゲットにした屋外型テーマパーク。

レゴ®ブロックでできた京都の「伏見稲荷大社」

アトラクションや体験スポットなどが揃うテーマパーク「レゴランド®・ジャパン」には、名古屋にいながら全国の名所めぐりをした気分が味わえる「ミニランド」が！ 京都の伏見稲荷大社や東京・浅草のシンボル雷門、広島県にある世界遺産・嚴島神社など、すべてレゴ®ブロックでできた芸術レベルの作品があり、子どもだけでなく大人にも人気です。

また、テーマホテル「レゴランド®・ジャパン・ホテル」では、レゴ®の世界観に囲まれての滞在が楽しめます。

©2026 The LEGO Group.

公式サイト：https://www.legoland.jp

■参考記事：名古屋の「レゴランド®・ジャパン」で日本全国の名所めぐり（配信日：2019.09.19）



Spot.8

【金城ふ頭】“こどもの成長をおうえんする水族館”／名古屋シーライフ水族館

レゴランド®・ジャパン・リゾート

水槽のトンネルを通りりゅうぐうじょうゾーンへ／レゴランド®・ジャパン・リゾート

金城ふ頭駅から徒歩約10分。「名古屋シーライフ水族館（なごやしーらいふすいぞくかん）」は、“こどもの成長をおうえんする水族館”をコンセプトに、バックヤード体験ツアー、エイショーやダイバーショー、生き物たちと触れ合うことができるゾーンなど、ゲスト参加型のアクティビティが充実しています。

©2026 The LEGO Group.

公式サイト：https://www.legoland.jp/resort-guide/sealife-nagoya/



Spot.9

【名古屋駅】ランチやショッピングにも！ 名駅前のランドマーク／大名古屋ビルヂング

「大名古屋ビルヂング（だいなごやびるぢんぐ）」は、昭和40年（1965）の開業以来、名駅前のランドマークとして親しまれてきた商業施設。地下1階〜5階には国内最大級の高級時計ゾーン「タカシマヤウオッチメゾン」や、レストラン＆カフェ、7〜16階にはショールームや金融機関、医療機関などが入店し、観光客も多く訪れるスポットとして人気です。

5階にある「スカイガーデン」では、季節ごとにイベントが行われ、例年6月下旬から9月中旬まで開催される「ひまわりスカイガーデン」には、ひまわりの花が飾られたフォトスポットが登場。無料で楽しめるおでかけスポットとして人気です。

公式サイト：https://dainagoyabuilding.com



Spot.10

【栄】国の重要文化財に指定！ 名古屋のシンボル／中部電力 MIRAI TOWER

「中部電力 MIRAI TOWER（ちゅうぶでんりょく みらい タワー）」は、名古屋テレビ塔として昭和29年（1954）に日本で最初に建設された集約電波鉄塔。全国のタワーで初となる国の重要文化財に指定されています。

名古屋中心部のシンボルとして親しまれ、1〜5階にはレストランやカフェ、ショップ、ホテルなどがあり、観光スポットとしても人気です。地上90mと100mの高さに位置する展望フロア「スカイデッキ＆スカイバルコニー」からは、名古屋の街を一望！

夜は宝石を散りばめたように美しい名古屋市街の夜景を望むことができます。恋人の聖地にも認定されていて、名古屋人のデートスポットとして今や定番スポットに。夜のライトアップも必見です。

公式サイト：https://www.nagoya-tv-tower.co.jp



Spot.11

【栄】「水の宇宙船」がシンボルの立体型公園／オアシス２１

栄駅に直結する「オアシス２１（おあしすにじゅういち）」は、空中に浮かぶ水をたたえたガラスの大屋根「水の宇宙船」がシンボルの立体型公園。「水の宇宙船」の外周は園路になっていて、地上約14mの空中散歩が楽しめます。

芝生が広がる地上公園やバスターミナルのほか、地下の銀河の広場にはショップに囲まれたイベントスペースがあり、毎週イベントが開催されています。夜になるとライトアップされる「水の宇宙船」は、フォトジェニックスポットとしても人気です。

公式サイト：https://www.sakaepark.co.jp



Spot.12

【尾張星の宮】見て、知って、味わえる工場見学／キリンビール名古屋工場

工場だけの特別な体験「麦汁の飲み比べ」

麦芽の試食も工場ならではの体験

尾張星の宮駅から徒歩約5分の場所に位置する「キリンビール名古屋工場（きりんびーるなごやこうじょう）」。麦芽の試食やホップの香り体験、麦汁比較試飲など、見て、知って、味わえる工場見学が楽しめます。最後は工場見学のクライマックス「一番搾りおいしさ実感タイム」。「ブルワリードラフトマスター」が注ぐおいしい「一番搾り」シリーズを3杯まで楽しめます。

※ツアー、テイスティングの内容は変更になる場合あり。

公式サイト：https://www.kirin.co.jp/experience/factory/nagoya/



Spot.13

【池下】爲三郎氏が愛した数寄屋建築と庭園／爲三郎記念館

池下駅から徒歩約3分。「古川美術館」の分館となる「爲三郎記念館（ためさぶろうきねんかん）」は、映画館の経営や映画配給会社を手掛けた名古屋を代表する実業家・古川爲三郎が住まいとして利用していた旧居宅です。母屋となる「爲春亭（いしゅんてい）」は、昭和9年（1934）に創建された数寄屋建築で、国登録有形文化財にも登録されています。

その最大の特徴は、各部屋に日が差し込むように南西向きに少しずつ斜めに配されていること。俯瞰して見ると雁が群れて飛ぶ姿に似ていることから「雁行形（がんこうけい）」とよばれ、どの部屋からも爲三郎が愛した美しい日本庭園が望めるようになっています。

母屋「爲春亭」は邸内も自由に見学できます。爲三郎が仏間として使用していた「ひさごの間」、極端に壁を少なくして外の光と景色を取り込んだ茶室「葵の間」、邸内唯一の洋間「浮観の間」など、全部で8つの趣異なる部屋があります。釘を使わない木組み、開けると市松模様を描く無双窓、壁下地の竹や葦を円形に塗り残した円形下地窓など、遊び心ある趣向や建具もみどころです。

日本庭園を眺めながら和菓子と抹茶も楽しめる「数寄屋 de Café」もあり、都会のオアシス、癒やしのスポットとしても人気です。

■爲三郎記念館（ためさぶろうきねんかん）

住所：愛知県名古屋市千種区池下町2-50

TEL：052-763-1991（古川美術館）

営業時間：10〜17時（LO16時30分）

定休日：月曜（祝日の場合は翌日）、古川美術館休館日

料金：爲三郎記念館のみ入館600円、呈茶券1000円、共通入館券1200円

公式サイト：https://www.furukawa-museum.or.jp/

■参考記事：文化財でいただくお抹茶は格別。名古屋で“和”を感じるくつろぎ時間（配信日：2019.02.14）

雨の日は博物館で

ゆっくりとカルチャーを体感！

Spot.1

【伏見】「みて・ふれて・たしかめて」体験を通じて科学にふれる／名古屋市科学館

伏見駅から徒歩約5分のところにある「名古屋市科学館（なごやしかがくかん）」は、「みて・ふれて・たしかめて」をコンセプトに、さまざまな展示や体験を通じて、子どもから大人まで楽しみながら科学にふれることができる総合科学館。

ギネス世界記録™に認定された、ドーム内径約35mの世界最大級のプラネタリウムの球体を強調した外観デザインがインパクト大！ マイナス30℃の部屋でのオーロラ映像や高さ約9mの人工竜巻など、自然の驚異を体感できるエンターテイメント性豊かな4つの大型展示など、約260種類の展示を楽しめます。

サイエンスショーをはじめとした実演・実験が毎日行われ、週末（不定期）には身の回りの簡単な材料や自然素材を用いて製作する「地球工房」や「ものづくり工房」なども開催されています。

公式サイト：https://www.ncsm.city.nagoya.jp

■参考記事：名古屋市おすすめ博物館10選！ 展覧会＆イベント情報ほか営業再開状況もチェックしよう（配信日：2025.10.17）



Spot.2

【名古屋港】海に浮かぶ白い帆船をイメージ！／名古屋港ポートビル

名古屋港駅から徒歩約5分。海に浮かぶ白い帆船をイメージして作られた「名古屋港ポートビル（なごやこうぽーとびる）」。3・4階には海と港に関する資料を展示する「名古屋海洋博物館」があり、7階の展望室からは、名古屋の海と街が一望できます。また名古屋港ガーデンふ頭には、「南極観測船ふじ」が南極に関する博物館として係留されています。

公式サイト：https://nagoyaaqua.jp/garden-pier/

■参考記事：名古屋市おすすめ博物館10選！ 展覧会＆イベント情報ほか営業再開状況もチェックしよう（配信日：2025.10.17）



Spot.3

【伏見】遊びながら暮らしの電気を学ぶ！／でんきの科学館

伏見駅から徒歩約2分。「でんきの科学館（でんきのかがくかん）」には、暮らしの中の電気をはじめ、環境やエネルギーについてさまざまな角度から探る展示室があります。また、科学のふしぎを解き明かす「おもしろ実験」や、自分の顔を取り込んでクイズやゲームに挑戦する「オームシアター」などもあり、科学を楽しく学べます。

3階「電気の旅」にある大迫力のジオラマは必見。4階「あそびとまなびの森」では森の役割や生き物について、見て触って学ぶことができます。

公式サイト：https://www.chuden.co.jp/e-museum/

■参考記事：名古屋市おすすめ博物館10選！ 展覧会＆イベント情報ほか営業再開状況もチェックしよう（配信日：2025.10.17）



Spot.4

【中村公園】豊臣秀吉と加藤清正の生誕地で、その歴史と生涯を知る／名古屋市秀吉清正記念館

中村公園駅から徒歩約10分。「名古屋市秀吉清正記念館（なごやしひでよしきよまさきねんかん）」は、名古屋市中村区に生まれた豊臣秀吉と加藤清正の生誕地に建ち、2人に関する資料を収集・展示する歴史博物館です。織田信長の登場から関ケ原の戦い、豊臣家の滅亡までを紹介する常設展示をはじめ、テーマを設けた特集展示・パネル展を随時、特別陳列を年1回秋に開催しています。

公式サイト：https://www.museum.city.nagoya.jp/hideyoshi/

■参考記事：名古屋市おすすめ博物館10選！ 展覧会＆イベント情報ほか営業再開状況もチェックしよう（配信日：2025.10.17）



Spot.5

【大曽根】尾張徳川家の旧蔵書などを所蔵／名古屋市蓬左文庫

大曽根駅から徒歩約10分のところにある「名古屋市蓬左文庫（なごやしほうさぶんこ）」は、尾張徳川家の旧蔵書を中心に所蔵する公開文庫。現在の蔵書数は、約14万点と蔵書内容の豊富さが特徴です。和漢のすぐれた古典籍のほかに尾張徳川家に伝わった絵図なども所蔵。旧書庫は国登録有形文化財に指定されています。

公式サイト：https://housa.city.nagoya.jp

■参考記事：名古屋市おすすめ博物館10選！ 展覧会＆イベント情報ほか営業再開状況もチェックしよう（配信日：2025.10.17）



Spot.6

【熱田】国宝・重要文化財など貴重な宝物を展示／熱田神宮宝物館

「熱田神宮（あつたじんぐう）」にある昭和41年（1966）に建てられた校倉造り風の文化殿の内部にある「熱田神宮宝物館（あつたじんぐうほうもつかん）」。国宝1件、重要文化財27件をはじめとして、約6000点におよぶ宝物を収蔵し、一部を公開しています。古神宝・刀剣・和鏡・舞楽面・古文書・什器などには貴重なものが多く、展示品は毎月すべて入れ替えを行なっています。

公式サイト：https://www.atsutajingu.or.jp/houmotukan_kusanagi/houmotukan/

■参考記事：名古屋市おすすめ博物館10選！ 展覧会＆イベント情報ほか営業再開状況もチェックしよう（配信日：2025.10.17）



Spot.7

【名古屋城】国の重要文化財に指定。レンガ造りのレトロ建築／名古屋市市政資料館

名古屋城駅から徒歩約8分の場所にある「名古屋市市政資料館（なごやししせいしりょうかん）」は、大正11年（1922）、当時の名古屋控訴院・地方裁判所・区裁判所庁舎として建設。現在は市政資料館として館内を公開し、名古屋市政に関する資料なども保存・公開しています。レンガ造りの建物は国の重要文化財に指定。夜はライトアップも行われています。

公式サイト：https://www.city.nagoya.jp/kankou/rekishi/1004614/1004627/index.html

■参考記事：名古屋市おすすめ博物館10選！ 展覧会＆イベント情報ほか営業再開状況もチェックしよう（配信日：2025.10.17）



Spot.8

【伏見】世界最大級の金貨も！ 日本と世界の貨幣について学ぶ／三菱UFJ銀行 貨幣・浮世絵ミュージアム

貨幣展示室

伏見駅から徒歩約5分のところにある「三菱UFJ銀行 貨幣・浮世絵ミュージアム（みつびしユーエフジェイぎんこう かへい うきよえみゅーじあむ）」は、日本と世界の貨幣について学べるミュージアム。

注目は、現存3枚という豊臣秀吉が作らせた世界最大級の金貨「天正沢瀉大判」。さらに、現存が少ない江戸時代の藩札や版木をはじめ、世界最古といわれる中国の貨幣「貝貨」や古代ギリシャ・ローマの貨幣、クレオパトラが描かれた銀貨など国内外の貨幣約1万5000点を所蔵し、一般公開しています。

さらに浮世絵版画は、歌川広重の保永堂版「東海道五拾三次」をはじめ約1800点を所蔵。広重の作品をわかりやすく紹介している映像コーナーもあります。

公式サイト：https://www.bk.mufg.jp/currency_museum/index.html

■参考記事：名古屋市おすすめ博物館10選！ 展覧会＆イベント情報ほか営業再開状況もチェックしよう（配信日：2025.10.17）

雨の日こそじっくり鑑賞。

名古屋のおすすめ美術館

Spot.1

【大曽根】名刀からお茶道具まで！ 家康のお宝がいっぱい／徳川美術館

大曽根駅から徒歩約10分。「徳川美術館（とくがわびじゅつかん）」は、尾張徳川家に伝わる重宝や大名道具を展示する私立美術館。家康の遺愛品など、その数は約1万件にも及び、国宝9件、重要文化財60件、重要美術品46件。世界的に有名な源氏物語絵巻（国宝）も収蔵。質・保存状態の良さは他の追随を許しません。約700振を所蔵する日本最大級の刀剣コレクションも有名です。

名品コレクション展示室では尾張藩主の公的生活の場であった名古屋城二之丸御殿の鎖の間と広間の一部、能舞台、猿面茶室を復元。恒例の尾張徳川家の雛まつり（毎年2月上旬〜4月上旬開催）をはじめとする、多彩な企画展も注目を集めています。各種講座やお茶会など、季節に合わせたイベントもチェックしてでかけてみて。

公式サイト：https://www.tokugawa-art-museum.jp

■参考記事：名古屋のおすすめ美術館9選！歴史やアート巡りで観光以外も満足！展覧会＆イベント情報も♬（配信日：2022.01.17）



Spot.2

【川名】文化交流の場も提供する美術館／桑山美術館

川名駅から徒歩約8分のところにある「桑山美術館（くわやまびじゅつかん）」は、初代館長である桑山清一が収集した絵画や美術工芸品を展示する、昭和56年（1981）オープンの美術館。横山大観、上村松園などによる近代の日本画や、鎌倉時代から現代にいたるまでの茶道具を中心とする所蔵品を、年数回の展示替えによって公開しています。

展示室のほか、趣の異なる3種類の茶室や多目的ホール、立礼席の貸し出しも行っていて、文化交流の場としての役割も。

回遊式の庭園に配置された十数種類の燈籠を眺めながらの散策もおすすめです。桜をはじめ、春から初夏にかけて咲き誇るボタンやツツジ、冬の寒さに彩りを添えるツバキなど、美しい花々が鑑賞できます。

公式サイト：https://www.kuwayama-museum.jp/

■参考記事：名古屋のおすすめ美術館9選！歴史やアート巡りで観光以外も満足！展覧会＆イベント情報も♬（配信日：2022.01.17）



Spot.3

【伏見】黒川紀章設計による建築デザインにも注目／名古屋市美術館

緑豊かな「白川公園」の中に建つ「名古屋市美術館（なごやしびじゅつかん）」は、愛知県出身の建築家・黒川紀章の設計による美術館。モディリアーニやシャガール、藤田嗣治など、エコール・ド・パリの流れをくむ絵画や、メキシコ・ルネサンスの作品のほか、地元作家や現代美術作品など約11000点を超える作品を収蔵しています。

公式サイト：https://art-museum.city.nagoya.jp

■参考記事：名古屋のおすすめ美術館9選！歴史やアート巡りで観光以外も満足！展覧会＆イベント情報も♬（配信日：2022.01.17）



Spot.4

【栄】20世紀初頭から現代までの国内外の美術品を収集／愛知県美術館

栄駅から「オアシス21」連絡通路利用で徒歩約3分。「愛知県美術館（あいちけんびじゅつかん）」は、愛知芸術文化センター10階にある美術館です。ピカソやクリムトなど、20世紀初頭から現代までを中心とした国内外の作品約9000件をコレクション。企画展も随時開催しています。

公式サイト：https://apmoa.museum/

■参考記事：名古屋のおすすめ美術館9選！歴史やアート巡りで観光以外も満足！展覧会＆イベント情報も♬（配信日：2022.01.17）



Spot.5

【新栄町】ガラス板なしの絵画をじっくり鑑賞／ヤマザキ マザック美術館

新栄町駅1番出口直結の「ヤマザキ マザック美術館（やまざき まざっくびじゅつかん）」は、ロココや印象派、エコール・ド・パリといった18世紀から20世紀のフランス絵画や、エミール・ガレをはじめとするアール・ヌーヴォーのガラス工芸作品、家具などを展示する美術館。

額装からガラス板をはずして展示しているので、作者と同じ目線でそのままの色彩や筆のタッチなどをじっくりと鑑賞することができます。音声ガイドの無料貸し出しサービスがあるのもうれしいポイント。また、演奏会などのイベントも定期的に開催しています。

公式サイト：https://www.mazak-art.com

■参考記事：名古屋のおすすめ美術館9選！歴史やアート巡りで観光以外も満足！展覧会＆イベント情報も♬（配信日：2022.01.17）



Spot.6

【池下】美術鑑賞と庭園散策を楽しむ／古川美術館

池下駅から徒歩約3分の場所に位置する「古川美術館（ふるかわびじゅつかん）」。映画館の経営や映画配給会社を手掛けた名古屋を代表する実業家・故古川爲三郎が生前収集したコレクション約2800点を収蔵する美術館です。

近代日本画を中心に油彩画、陶磁器、工芸品、西洋中世の彩飾写本など、多岐に渡る収蔵品から約40点を展示するコレクション展や、特別展を開催。徒歩約2分のところには、爲三郎が終の棲家とした数寄屋建築の「爲三郎記念館」（旧古川爲三郎邸）があり、国の登録有形文化財に登録されています。邸内では東海ゆかりの作家、現代アートの展覧会を開催するほか、「数寄屋 de Café」としてミュージアムカフェも併設されています。

公式サイト：https://www.furukawa-museum.or.jp

■参考記事：名古屋のおすすめ美術館9選！歴史やアート巡りで観光以外も満足！展覧会＆イベント情報も♬（配信日：2022.01.17）





●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

