©道の駅しらぬか恋問館

長年愛された道の駅が老朽化に伴い、2025年に待望のリニューアルオープン！旧施設から西へ約700m移転し、太平洋の美しいロケーションを最大限に活かした開放的な施設へと生まれ変わりました。十勝と釧路を結ぶ国道38号沿いに位置し、釧路へは車で約30分、帯広へは約1時間40分と、道東観光の拠点にぴったりなアクセスの良さも魅力です。

2階の屋外展望エリア／ ©道の駅しらぬか恋問館

目の前に広がるのは、雄大な太平洋を一望できる恋問海岸！館内外のどこからでも圧倒的なオーシャンビューを楽しめるのが最大の自慢です。海に面した壁一面には大きなガラス窓が配されており、居心地のよい飲食スペースからはもちろん、なんとトイレからでもそのドラマチックな絶景を贅沢に堪能できます。

白糠グルメを満喫できるメニューが充実

館内には、がっつりランチから別腹スイーツまで目移りしそうな6軒の飲食店がラインナップ。地元・白糠の厳選食材を主役に、どれもボリューム満点で愛情たっぷりなメニューが揃います。ドライブ途中のお腹を満たす、お気に入りの一品を見つけてみて！

●ガッツリ系なら「この豚丼」

「この豚丼」（5枚）1590円

「カツスパ」1250円

リニューアル前から絶大な人気を誇る「この豚丼」。オープンキッチンから漂う香ばしいタレの香りが食欲をそそります。また、釧路のソウルフード「カツスパ」は、もちもち太麺とジューシーなカツに自家製ミートソースが絡む大満足の一皿。どちらもテイクアウトOKです。

■この豚丼（このぶたどん）

TEL：01547-6-0330

営業時間：10〜19時（18時30分LO）

定休日：火曜



●限定ラーメンなら「寳龍(ほうりゅう)」

「白糠産つぶラーメン」1430円。1日5食限定

札幌の老舗ラーメン店「寳龍」の道の駅店では、なんと1日5食限定の「つぶラーメン」が登場！アヒージョ風に仕上げた白糠産のツブ貝がゴロゴロのった贅沢な一杯です。コリコリ食感のツブ貝のうま味が自慢の塩スープにじんわり溶け込み、地元のラーメン通をも唸らせています。

■寳龍（ほうりゅう）

TEL：01547-5-4833

営業時間：10〜19時（18時30分LO）

定休日：金曜





●海鮮丼なら「どんぶり之助」

「特上海鮮丼」3800円／©道の駅しらぬか恋問館

お隣・釧路市の水産会社「笹谷商店」がプロデュースする海鮮丼専門店。海の幸を知り尽くしたプロ直営だからこそ実現できる、圧倒的な鮮度と圧巻のボリュームが自慢です。美しくきらめく「特上海鮮丼」など、厳選された旬のクオリティをひと口ごとに実感して。

■どんぶり之助（どんぶりのすけ）

TEL：01547-6-0800

営業時間：10〜19時（18時30分LO）

定休日：月曜



●テイクアウトフードは「ルーキッチン」

「鹿肉ミートパイ」500円（数量限定）

「白糠やなぎタコザンギ（左）」、「白糠灯台つぶ串（右）」各500円

地元のえぞ鹿肉を使ったジューシーな餃子やミートパイ、漁協直送のタコやツブ貝を使ったテイクアウトフードが勢揃い。白糠町内で解体から加工まで一貫して行う直営店だからこそ提供できる、クセのないうま味たっぷりな鹿肉グルメはマストバイです！

■ルーキッチン

TEL：01547-6-4629

営業時間：10時〜18時30分

定休日：無休（冬期は木曜休）



●スイーツなら「Jiri」

「ケーキセット」800円

「パフェ」980円（限定1日20個）

地元のチーズ工房「白糠酪恵舎」のリコッタチーズを使ったオムレットが看板メニューの洋菓子店。釧路「舟木コーヒー」の豆を使ったコーヒーと楽しむケーキセットで至福のひとときを。バスクチーズケーキが贅沢にのる、1日20個限定の「パフェ」も外せません！

■Jiri（じり）

TEL：01547-6-0065

営業時間：10〜19時（18時30分LO）

定休日：道の駅に準じる



●ベーカリーなら「こいぱん」

「恋問パン（左）」230円、「しまちゃんパン（右）」250円



店内のオーブンで焼き上げるパンは常時30〜40種類！北海道産食材にこだわった惣菜パンから、ハート形が愛らしい「恋問パン」、シマエナガをモチーフにしたキュートな「しまちゃんパン」まで並びます。おやつにもおみやげにも喜ばれる可愛さで、地元ファンも多数。

■こいぱん

TEL：01547-6-0100

営業時間：10〜19時

定休日：道の駅に準じる



これら6つの魅力的なお店が集まる中央スペースは、居心地のよい「あずましリビング」。フードコート形式で、それぞれ好きなメニューを持ち寄って自由に楽しめます。目の前の大きな窓に広がる壮大な太平洋を眺めながらのランチは、まさにここでしか味わえない最高の贅沢です。

今回のリニューアルで最も注目を集めるのが、全国的にも超レアな「海の見えるサウナ」！窓の外に広がる恋問海岸の波しぶきを眺めながら、贅沢な発汗タイムを楽しめます。フィンランド式の本格ロウリュを採用しており、自動で水が注がれるオートロウリュ式なので、サウナ初心者でも快適＆安心です。

外気浴スペース

水風呂

シャワースペース

心地よい波の音をBGMに心身を解き放つ外気浴スペースは、まさに至福のリラクゼーション。スタイリッシュな水風呂やシャワーなど設備も本格的です。タオルレンタルやアメニティ販売も充実しているので、手ぶらでふらっと“ととのい体験”ができるのがうれしいポイント。空きがあればその場で気軽に受付可能です！

■海の見えるサウナ（うみのみえるさうな）

電話番号：道の駅に準じる

料金：800円

営業時間：11時〜18時45分

定休日：道の駅に準じる



道内20社・約2500アイテムもの名産品がぎっしり並ぶ「恋問市場」でおみやげハント！白糠の特産品はもちろん、道東のおみやげが網羅されています。さらに館内には、北海道関連の書籍や話題のコミックを集めた可愛い本屋さん「こい本」も併設され、旅の合間のちょっとしたワクワクを満たしてくれます。

白糠酪恵舎の「トーマ・シラヌカ（手前）」623円、「チーズステーキ（左）」532円、「モッツァレッラ（右）」701円

「鍛高ラムネ」各166円

「恋問館プチ缶キャンディ」各540円

イチオシはイタリアの伝統製法にこだわる「白糠酪恵舎」の本格チーズ。旅のおつまみやギフトにも最適です。また、一番人気の「鍛高ラムネ」は特産のしそを使ったさわやかなご当地ドリンクで、甘めの「赤」とスッキリの「青」の2種がありサウナ上がりにも最高！配りやすい限定缶キャンディも要チェックです。

■恋問市場（こいといいちば)

電話番号：01547-6-0507

営業時間：9〜19時

定休日：道の駅に準じる

フォトスポット

青い海に映えるおしゃれな「しらぬか恋問」のモニュメントや、正面入口にあるロマンチックなハート形の「恋が叶うポスト」はマストで訪れたい記念撮影エリア。恋問館ならではの素敵な思い出の一枚をカメラに収めて。

モニュメントエリア

恋が叶うポスト

2階屋内外展望エリア

階段を上がると、視界いっぱいにどこまでも続く太平洋のブルーグラデーションが広がります！白糠町が誇る雄大な自然のパノラマを五感で感じて、ドライブ疲れをすっきり癒やしてみては？

こっこパーク

飲食スペースのすぐ隣にはキッズスペースも。海の生き物を動かせる楽しいマグネットウォールや、高いところからくるくる滑り降りる大迫力のスライダーなど、子供たちが夢中になる遊具がいっぱいです

目の前に広がる太平洋の絶景、極上のととのいへ誘う海サウナ、そして自慢の白糠グルメ。2025年にパワーアップした「道の駅 しらぬか恋問館」は、ドライブの休憩所を越えたエンターテインメント満載の道東の新拠点です。きらめく海に癒やされる贅沢なドライブ旅へ出かけてみませんか？



■道の駅しらぬか恋問館（みちのえきしらぬかこいといかん）

住所：北海道白糠町恋問3-2-1

TEL：01547-5-3317

営業時間：9〜19時

定休日：無休

駐車場：194台

アクセス：道東自動車道釧路空港ICから約15km

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●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。