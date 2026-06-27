元AKB48倉持明日香、結婚発表 “婚姻届証人”との2ショット公開「快く引き受けてくださり」
【モデルプレス＝2026/06/27】元AKB48でタレントの倉持明日香（36）が27日、自身のInstagramを更新。結婚したことを発表した。
【写真】結婚発表の元AKB、婚姻届証人と2ショット
倉持は「この度、ご縁があり結婚いたしました！」と報告。「今回、婚姻届の証人を小橋さんにお願いいたしました」とプロレス好きの倉持と親交のある元プロレスラー・小橋建太との2ショットを添え、「快く引き受けてくださり 背中をおしてくださいました。その時にいただいたお言葉は私の宝物です」と記した。
続けて「今後はより一層 応援してくださる皆さまへの感謝を胸に 一つひとつのお仕事を大切にしていきます！」とコメント。「楽しいとき嬉しいときだけでなく どんなときも私を支え続けてくれて 本当に、ありがとう。その応援に応えられるよう これからも新しいことに挑戦しながら 一所懸命に歩んでいきます」と決意をつづった。
倉持は、1989年9月11日生まれ、神奈川県出身。2007年にAKB48に4期生としてデビュー。2014年にAKB48チームBキャプテンに就任。2015年8月に同グループを卒業した。卒業後は野球番組や球場イベントでキャスター・MCを務めるほか、プロレスイベントではリングアナウンサーとして活躍。スポーツを“観る楽しさ・伝える楽しさ”を幅広く発信している。また大の猫好きとしても知られ、テレビやSNSを通じて愛猫との暮らしや猫への思いを届けるなど、多方面で活動中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】結婚発表の元AKB、婚姻届証人と2ショット
◆倉持明日香、結婚発表
倉持は「この度、ご縁があり結婚いたしました！」と報告。「今回、婚姻届の証人を小橋さんにお願いいたしました」とプロレス好きの倉持と親交のある元プロレスラー・小橋建太との2ショットを添え、「快く引き受けてくださり 背中をおしてくださいました。その時にいただいたお言葉は私の宝物です」と記した。
◆倉持明日香、AKB48チームキャプテン経験も
倉持は、1989年9月11日生まれ、神奈川県出身。2007年にAKB48に4期生としてデビュー。2014年にAKB48チームBキャプテンに就任。2015年8月に同グループを卒業した。卒業後は野球番組や球場イベントでキャスター・MCを務めるほか、プロレスイベントではリングアナウンサーとして活躍。スポーツを“観る楽しさ・伝える楽しさ”を幅広く発信している。また大の猫好きとしても知られ、テレビやSNSを通じて愛猫との暮らしや猫への思いを届けるなど、多方面で活動中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】