テレビ東京、村上虹郎出演ドラマは「第1話の放送と配信を見送ることにしました」元交際相手に暴行疑いで書類送検
【モデルプレス＝2026/06/27】俳優の村上虹郎（29）が書類送検されたことを受け、6月27日にテレビ東京はモデルプレスの取材に応じ、コメントを発表した。
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村上が第1話に出演予定だったドラマ24「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（毎週金曜深夜24時12分）について、同局は「7月3日（金）に予定していた第1話の放送と配信を見送ることにしました」とコメント。なお、同ドラマはオムニバス形式となっており、豪華キャストが名を連ねている。
捜査関係者によると、村上は2024年3月から5月にかけて、当時の交際相手と同居していた自宅で、4回にわたり、髪の毛をつかみ頭を窓に打ち付けるなど暴行。全治1ヶ月以上の重症を負わせた疑いが持たれており、村上は任意の調べに対し「怪我させたことは間違いない」と話しているという。2026年に入って女性から警視庁へ相談があり、捜査が進められていた。所属事務所は同月26日、モデルプレスの取材に対し「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と村上について説明し、謝罪している。（modelpress編集部）
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◆テレビ東京、村上虹郎出演ドラマの放送見送り
村上が第1話に出演予定だったドラマ24「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（毎週金曜深夜24時12分）について、同局は「7月3日（金）に予定していた第1話の放送と配信を見送ることにしました」とコメント。なお、同ドラマはオムニバス形式となっており、豪華キャストが名を連ねている。
◆村上虹郎、元交際相手に全治1ヶ月以上の怪我負わせた疑い
捜査関係者によると、村上は2024年3月から5月にかけて、当時の交際相手と同居していた自宅で、4回にわたり、髪の毛をつかみ頭を窓に打ち付けるなど暴行。全治1ヶ月以上の重症を負わせた疑いが持たれており、村上は任意の調べに対し「怪我させたことは間違いない」と話しているという。2026年に入って女性から警視庁へ相談があり、捜査が進められていた。所属事務所は同月26日、モデルプレスの取材に対し「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と村上について説明し、謝罪している。（modelpress編集部）
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