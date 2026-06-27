【7位〜12位】6月28日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

メリハリのある運気です。なにかをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときにはなにもする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。



恋愛運

勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッとつかむはずです！



金運

パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイディアを行動に移すと、金運UP！



ラッキーアイテム：スタイリング剤



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッとつかむはずです！金運パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイディアを行動に移すと、金運UP！ラッキーアイテム：スタイリング剤ラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】魚座 総合運：★★★☆☆

クオリティーの高いものが、今日のあなたの輝きを高めてくれます。特に、日常的なものに注目してください。飲料水や文具、家の中で毎日のように使う物の質にこだわってみるといいでしょう。上品に物を扱うことも、運気を生かすカギ。



恋愛運

「こういう人でなければ…」とこだわってきた条件を取り払ってみるといい日。意外な人と気が合って、一気に恋が始まるかもしれません！また、恋人や好きな人にも「こうあってほしい」と思うのをやめると、心の距離が縮まります。



金運

収入UPにつながるための勉強や先物投資など、将来を見据えたお金の使い方をするといい日。特に、初めてのことや慣れていないことではなく、知識や経験がある分野のことがオススメ。｢5年後、どんな結果を出したいか｣と考えて動いて。



ラッキーアイテム：ブレスレット



ラッキーカラー：ブラック

【9位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

人とペースを合わせるよりも、ひとりで気ままに過ごすほうが充実する運気です。誰かから連絡がきてもそれに振り回されないように。また、趣味を思い切り楽しんだ後に、ボーッとのんびりすると、満足度がさらにアップ。



恋愛運

友達同士のような気軽な空気で小さなプレゼントができると、恋の相手との関係がグンと深まる運気です。以前から頼まれていたことを実行するのも、素敵なプレゼントになるはず！出会いは、身近な友達のアドバイスを聞くと〇。



金運

｢思い切って、これを買おう！｣｢大胆にこれくらい投資しよう｣と大きな行動に出たくなる金運。最初に、使ってもいい金額を確かめておけばOK。出し惜しみせずに鮮やかにお金を手放すことで、より多くのお金を引き寄せます。



ラッキーアイテム：生花



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

誰かの悲しい気持ちやショックに共感して「癒やしたい」と感じることがあるかも。その優しさは喜ばれますが、ともすると依存される場合もあります。できることとできないことの線引きは、ややクールになって正解。



恋愛運

強くプッシュされると、放っておけなくなる恋愛運です。ただ「付き合おう」と素直に思えないなら、離れてしまうほうがよさそう。キッパリとNOと伝えてもいいでしょう。また、出会いはひとりで過ごしているときにやってくる可能性大。



金運

返ってこないと思っていたお金が戻ってきたり、懸賞が当たったりと、嬉しいことがありそうな金運！誰に対しても、分け隔てなく親切に接することが、この運気を生かすポイント。自分から挨拶をするように心がけてみて。



ラッキーアイテム：缶バッチ



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】乙女座 総合運：★☆☆☆☆

「納得できない」と感情が波立つことがあるかも。ただ、冷静に考えると、自分にできることがあると気づくでしょう。すると、気持ちが明るく軽くなり、やる気も出てきます。何事にも、不満を言葉にしないのが今日のポイント！



恋愛運

嬉しさや感謝は、どんどん伝えてOK。ただし、不満や怒り、要求などは心の奥にしまっておいて。すると、恋の相手との絆がしっかりと育つ日です。出会った相手に対しても、冗談でもネガティブな言葉は言わないのがポイント。



金運

｢何もしない｣と決めておくのが、大切なお金を守るベストな方法になる日です。買い物や投資などにお金を使わない、というだけではありません。行動範囲もなるべく狭く、人付き合いも少なくするとよさそうです。



ラッキーアイテム：おしぼり



ラッキーカラー：ベージュ