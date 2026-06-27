1920年代代表：オースチン・セブン（1922〜1939年）

「実力以上の活躍」という表現が、見事に当てはまるオースチン・セブン。全長は2.8mほどで、車重は381kgという小さなクルマが残した影響は、ベントレー3リッターやブガッティ・タイプ35、ランチア・ラムダなどを確実に凌いだといえる。

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第一次大戦後、英国の自動車業界は停滞。1920年には、以前の50％程度へ生産数は減少していた。大排気量エンジンに重税が課せられたことも、追い打ちをかけた。それを目の当たりにしたハーバート・オースチン氏は、8か月に及ぶプロジェクトへ着手する。



1920年代代表：オースチン・セブン（1922〜1939年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

果たして、1922年に誕生したのがセブン。165ポンドと安価で、時代遅れになっていたフォード・モデルTより機敏に走り、狭いボディには4名が乗れた。

大手メーカーに先駆けて、ブレーキを前後へ採用。脱着可能なシリンダーヘッドを採用したエンジンは、好燃費で耐久性にも優れた。「経済的で万能的で、身長が大きくても乗れました。世界1周すらできそうに思えたはず」とスティーブ・クロプリーが話す。

サルーンにバン、スポーツカーまで多様なニーズへ

現代的な感覚でも、ボディはしっかりクルマらしい。スピードメーターがドライバーの正面に据えられ、3速MTのレバーが左手にあり、アクセルペダルは右足で。1920年代初頭は、画期的だったに違いない。走りも、100年前の生まれとは思えないほど軽快だ。

「英国で初めて、平均的な年収で買えるクルマでした。家族の一員として、売りに出されたんですよ。フランスではローゼンガルト、アメリカではバンタム、ドイツではBMWがディクシーとして販売もしています」とピーター・スティーブンス氏が説明する。



1920年代代表：オースチン・セブン（1922〜1939年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

タニア・ブラウン氏は、モータースポーツへの影響力へ注目する。コリン・チャップマン氏やブルース・マクラーレン氏といった名ドライバーが、セブン・ベースのスペシャル・スポーツカーで腕を磨いた。

サイモン・キッドストン氏が付け加える。「サルーンからバン、スポーツカーまで、あらゆるニーズに対応する仕様がありました。これで160km/hも出せたんですから」

協力：英国自動車博物館

1930年代代表：フォルクスワーゲン・ビートル（タイプ1／1938〜2003年）

人気投票ならトップになりそうな、フォルクスワーゲン・ビートル（タイプ1）。今でもファンは少なくない。60年以上も基本設計を守り、2150万台以上が生産された。

だがその歴史は、決して明るいものではない。ナチス・ドイツのアドルフ・ヒトラーが、技術者のフェルディナント・ポルシェ氏との会談で、ドイツ語で国民車を意味する、フォルクスワーゲンのアイデアを着想したことは、広く知られる事実だろう。



1930年代代表：フォルクスワーゲン・ビートル（タイプ1／1938〜2003年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

建設が進むアウトバーンを、家族5人を乗せて100km/hで走れるクルマが目指された。価格は、当時の平均的なドイツ人労働者の31週間分の賃金へ相当する、1000ライヒスマルク以下を想定。そこから、斬新な設計は導かれた。

丸く弧を描くボディは、当時の常識を覆した。アルミ製で空冷の水平対向4気筒エンジンは耐久性と整備性に優れ、前後とも独立懸架式のサスペンションは、先進的な構造にあった。そのプロトタイプは、1935年に路上を走っている。

長年に及ぶ人気へ貢献した耐久性と生産性

第二次大戦を経て生産は途切れるが、英国軍の協力で再開。1960年代のヒッピー文化を象徴する存在になったことは、皮肉的なものだろう。自動車業界への影響力も巨大だ。

今回のビートルは、1952年10月から1953年3月まで生産された、スプリットウィンドウのタイプ1。エンジンは24馬力仕様で、ダッシュボードやフェンダー、フロアパンは後期のオーバルウィンドウ用が採用されている。



1930年代代表：フォルクスワーゲン・ビートル（タイプ1／1938〜2003年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

オーナーはマーティン・ジュエル氏。この仕様は、13台しか現存しないらしい。「技術者のためのクルマ。リアエンジンにスイングアーム式リアサスなど、生産技術の傑作という点で、戦闘機のメッサーシュミットに似てますね」とスティーブンスが話す。

戦後の政治的動きがなければ、ビートルは存在しなかったとも前置きしつつ、こう続ける。「戦前に目指されていた、国民車へ発展しうる価値が備わっていました。耐久性と生産性の高さが、長年に及ぶ人気へ貢献したのでしょう」

協力：マーティン・ジュエル氏

1940年代代表：ウイリス・ジープ MB（1941〜1945年）

1970年代の英国のTVドラマ、「M*A*S*H」に登場していたウイリス・ジープ MB。画面へ映る姿へ、筆者は好意を抱いていた。便利な道具で、どこにでも向かえて、壊れない。影響力とは裏腹に、今回の10台では最も注目度の低いモデルでもあるだろう。

近代の戦争において、重要な役目を負ってきたことは事実。1930年代にアメリカン・バンタム社が堅牢な小型車として提案した四輪駆動車は、いつしかジープと呼ばれるように。戦いが激しくなると、生産はウイリス・オーバーランド社とフォード社に託された。



1940年代代表：ウイリス・ジープ MB（1941〜1945年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

第二次大戦中にラインオフしたジープは、計65万台。更にその後、約30年間に数10万台が作られている。実用性と悪路性能、堅牢性を理由に、比類ない存在になった。

他方、1945年にウイリスはジープCJ-2Aを発売。世界初の、民間向け四輪駆動車が誕生している。ジープ・ブランドの起源になっただけでなく、1948年に発売されるランドローバー・・シリーズ1の発案にも繋がった。

SUV誕生にも貢献した元祖オフローダー

今回の車両は、11年前にエディ・ハーグレイブ氏が購入した1942年式。フォード生産のジープだが、1945年にレストアを受け、1943年仕様のウイリス・ボディとエンジンへ交換されている。インテリアは驚くほど質素で、予想以上に運転しやすい。

ステアリングホイールやペダルは軽く、その後に生まれたランドローバーより、正確に進路を選べる。3速MTのレバーは、ストロークが長い。「ジープ・ブランドは成長を遂げ、SUVの誕生にも貢献したといえます」とブラウンが振り返る。



1940年代代表：ウイリス・ジープ MB（1941〜1945年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

「第二次大戦の映画でも、ジープは不可欠。歴史の中では、欧州開放など文化的な象徴でもあります」と話すキッドストンの実家の農場には、2台のジープがあったらしい。

「7本スロットのフロントグリルは、今でも真似ようとするメーカーがあるほど。ジープは、オフローダーのあるべき姿を体現しました。長期的には、どんなクルマよりも長く影響力を及ぼすことになるかもしれません」と続けた。

協力：エディ・ハーグレイブ氏

この続きは6月28日公開、自動車史100年の最強インフルエンサー（3）にて。