現在のクルマへ大きな影響を与えた傑出モデル

今回のテーマは、「インフルエンサー」。ネット界で若者を中心に影響力を持つ、ユーチューバーやインスタグラマーのことではない。現在のクルマへ大きな影響を与え、原型と呼べるものを生んだ、傑出モデルを指している。

【画像】フォード・モデルTからマクラーレンF1まで 自動車史100年の最強インフルエンサー 全248枚

パワートレインやシャシー、安全性、スタイリング、製造技術など、クルマづくりにおける主要分野で、革新を起こしたモデルは少なからず存在してきた。雛形と呼ぶべき完成度にあり、自動車業界を一気に加速させた存在もあった。



自動車史100年の最強インフルエンサーに選ばれた10台 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

クルマは1880年代に発明されたが、ここでは基本技術が確立された1900年代から、1つの黄金期を迎えた1990年代へ注目。10年毎に、代表となる1台を選び比較してみたい。

選出に当たっては年代別に10台、合計100台の候補から比較し、外部の専門家を交えた5名により、審査の公平性が高くなるよう務めている。そして最終的に、この中からトップ3を選ぼうと思う。自動車史100年における最強インフルエンサーと呼べるのは、どの1台だろう。

1900年代代表：フォード・モデルT（1908〜1927年）

フォード・モデルTがなければ、現在の自動車業界は形成されなかったかもしれない。ヘンリー・フォード氏が生産に組立ライン方式を導入し、量産化を進めなければ、他メーカーの成長も遅れていたことだろう。影響力は、間違いなくトップクラスにある。

実際、モデルTは1900年代の代表として満場一致だった。審査員の1人、AUTOCARのスティーブ・クロプリーは「モデルTの開発者へ、120年後も世界で最も偉大なクルマの1台だと考えていることを知らせたい」と話す。



1900年代代表：フォード・モデルT（1908〜1927年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

今回ご登場願ったのは、1912年式モデルT トルペード。英国の工場で作られたフォードで、ブラックのボディを真鍮製の部品が効果的に彩っている。

操縦系は、現代のクルマと異なる。ペダルは3枚だが、1番左は遊星ギアを用いた2速トランスミッション用。踏み込むとローギア、離せばハイギアとつながる。中央のペダルはバックで、右はブレーキ。スロットルは、ステアリングホイール上のレバーで操る。

アメリカを自動車大国へ変貌させた立役者

この年代のクルマへ慣れていなければ、運転は少々ややこしい。審査員の1人、ピーター・スティーブンス氏も、「自動車業界はヘンリー・フォード氏の考えへ同調せず、今では一般的なレイアウトの採用が進みましたね」と話す。

「耐久性や条件を問わず走り続けられるタフさが、子供の頃の印象として残っています。オーストラリアの草原には、広いトレッドと高めの車高が効果的でした」と話すクロプリーは、1997年にこのモデルTを900km弱走らせた経験を持つ。



1900年代代表：フォード・モデルT（1908〜1927年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

1気筒や2気筒が主流だった当時、2.9L 4気筒エンジンも画期的だった。「他社の動向を読み、自社の製造へどう応用できるのかを考えた点が、フォードの賢さ。給与の高さも、彼の理解力を表しています」とスティーブンスが考察する。

審査員のサイモン・キッドストン氏は、革命的な存在だったと話す。「1500万台も生産され、アメリカを自動車大国へ変貌させ、日常生活の形成へ貢献したんです」

協力：フォード・ヘリテージ、英国自動車博物館

1910年代代表：ヴォグゾール30-98（1913〜1927年）

100年以上前、一流のスポーツカーメーカーとして活躍していたヴォグゾール。30-98が代表に選ばれたのも、当然といえる。時速100マイル（約160km/h）の最高速度が主張された、英国初の量産車の原型となったサースティは、多くの記録を樹立した。

ジョセフ・ヒギンソン氏が、ヒルクライムレースで優勝できるクルマを、ヴォグゾールへ依頼したことで生まれたのがサースティ。技術者のローレンス・ポメロイ氏は、サイドバルブのA10ユニットを改造し、改良版のAタイプ用シャシーへ搭載して応えた。



1910年代代表：ヴォグゾール30-98（1913〜1927年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

納車直後のヒルクライムで、サースティは55.2秒の新記録を樹立。これは、8年間も破られなかった。その後、OEタイプへ進化した30-98は、オーバーヘッドバルブ・エンジンを搭載。最高速160km/hをうたう、真の量産車となっている。

今回ご登場願ったのは、トニー・リーズ氏が所有する1920年式。Eタイプと呼ばれる、第一次大戦後に生産されたサイドバルブの30-98となる。最初に購入したのは、アルゼンチン人で、驚くことに彼が3番目のオーナーらしい。

サーキットで速く、公道で運転しやすい

1994年にグレートブリテン島へ戻り、レストア後にクラシックカーのコンクールで優勝。世界各国のラリーイベントを戦い、リーズの元へは20年ほど前にやって来た。彼もまた、レースやラリー、家族旅行と、30-98をしっかり走らせている。

サーキットで圧倒的な速さを披露しつつ、公道では極めて運転しやすいことが、30-98の完成度を表している。恐らく、そんな強みを持った史上初のクルマだったはず。



1910年代代表：ヴォグゾール30-98（1913〜1927年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

4.5L 4気筒エンジンは太いトルクを生み、エグゾーストは心地良い響きを奏で、ステアリングは安定し操りやすい。審査員の1人、タニア・ブラウン氏は最高のスポーツカーだと称賛し、ヴィンテージ・スポーツカー・クラブ誕生へ貢献したと主張する。

スティーブンスも「有名なクルマは他にもありますが、性能的に30-98はそれらを凌駕しています」と話す。「快適性や速さ、操縦性、信頼性、サーキットでの能力など、世界最高峰だと、自分の同僚、伝説のロナルド・バーカーさんも話していました」

協力：トニー・リーズ氏

この続きは、自動車史100年の最強インフルエンサー（2）にて。