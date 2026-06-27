メゾンマルジェラフレグランス「レイヤリング」で叶える♡4つの新しい香りのストーリー

メゾンマルジェラフレグランスは、2026年7月2日より「レプリカ」フレグランスを重ねて楽しむ新しい提案「Memory Overlay（メモリーオーバーレイ）」をスタートします。異なる香りをレイヤリングすることで、自分だけの物語や記憶を表現できる新感覚のフレグランス体験です。ファッションの重ね着のように香りを自由に組み合わせて、よりパーソナルな香りを楽しんでみませんか♡

4つの香りが描く新しい物語

「Memory Overlay」では、「レプリカ」フレグランス同士を重ねることで、4つの世界観を提案しています。

AMALFI DAYDREAM（アマルフィデイドリーム）

「ネバーエンディングサマー」と「レイジーサンデーモーニング」をレイヤリング。シトラスフローラルの香調で、地中海の陽射しを浴びながら穏やかに過ごす休日を思わせる香りです。

レプリカ オードトワレ ネバーエンディング サマー

レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング

SUNSET BY THE COAST（サンセットバイザコースト）

「チェイシングサンセッツ」と「ビーチウォーク」を組み合わせたフルーティーソーラー。

夕焼けに染まる海辺で、潮風を感じながら過ごすロマンティックなひとときを表現しています。

レプリカ オードトワレ チェイシング サンセッツ

レプリカ オードトワレ ビーチ ウォーク

COASTAL CAMPFIRE（コースタルキャンプファイヤー）

「バイザファイヤープレイス」と「ビーチウォーク」の組み合わせ。フルーティーウッディの香調で、砂浜に揺れる焚き火のぬくもりと癒やしを感じられる香りです。

レプリカ オードトワレ バイ ザ ファイヤープレイス

レプリカ オードトワレ ビーチ ウォーク

JAMMING IN SAINTGERMAIN（ジャミングインサンジェルマン）

「ジャズクラブ」と「アフタヌーンデライト」を重ねたスパイシーグルマン。ラムやバニラ、タバコが漂う、大人のジャズクラブで過ごす甘く贅沢な時間をイメージしています。

レプリカ オードトワレ ジャズ クラブ

レプリカ オードトワレ アフタヌーン デライト

ラルチザン パフューマーの限定コフレが登場♡夏の海辺を描く特別な香り

「レプリカ」フレグランスを自由に楽しんで

レイヤリングに使用する「レプリカオードトワレ」は全7種類。

価格

・10mL：5,500円（税込）

・30mL：12,210円（税込）

・100mL：24,970円（税込）

香りの持続時間は約3～4時間です。気分やシーンに合わせて重ねることで、自分だけの香りを楽しめます。

香りを重ねて自分だけの記憶を纏って

メゾンマルジェラフレグランスが提案する「Memory Overlay」は、香りを自由に組み合わせて、自分だけのストーリーを楽しめる新しいフレグランス体験です。

気分や季節、その日のファッションに合わせて香りをレイヤリングすれば、いつもの「レプリカ」がさらに特別な一本に♡

自分らしい香りとの新しい出会いをぜひ楽しんでみてください。