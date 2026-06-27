巨人の船迫大雅投手（29）が27日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。本拠・東京ドーム内にある選手サロン（食堂）で「充実してる」ものを明かした。

この日のテーマは「チャーハン」。

放送翌日に40歳の誕生日を控える辻岡義堂アナウンサー（39）から「好きですか？」と聞かれると「好きです、チャーハン」と優しい笑顔のバ様。「絶対にラー油かける」と自身のこだわりを明かした。

そして、「しかも結構大量っすよね。4から5ぐらいかけるっすね」とチャーハンの上から大量に回しかけるとした。

「辛くしたいっすね、やっぱり。ラー油かけることによってより進む」という。

「（選手）サロン、結構、調味料充実してる。ラー油かけたら絶対うまいだろうと思ってかけたら（おいしかった）」のが最初のきっかけ。

「でも、おいしそう！」という辻岡アナから「自分で名前決めてるんですか？」「いま決めたほうがいいんじゃないですか？」と無茶ぶりされると、ニコニコしながら「ラーハン！」と命名していた。