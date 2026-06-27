元乃木坂46のタレント・堀未央奈（29）が27日までに自身の公式インスタグラムを更新。旅行中のオフショットを公開した。

「母と温泉旅行に行ってきました」と書き出した堀。「色々な記念と日々の感謝を込めて…！」とつづって旅行中の母との2ショットや自撮りをアップした。

「強くて優しい母。苦労しているところも見せずにかっこいい姿だけを見せてくれていました。そんな人が近くにいるから私も自分自身を常に正して日々を生きることができています。ずっと憧れの存在」と紹介。「そんな母と一日中まったりと楽しみながら夜も朝もたくさんご飯食べてたくさん寝て。笑」「幸せな時間だった」と振り返った。

「私にできることってまだまだ数少ないけどまっすぐな愛をくれた人には何倍もの愛にして返していきたいなと思っています」とコメント。「それは私の周りの人達が見返りを求めない優しさや愛や芯の強さ、柔軟性がある方が多くてこんな大人になりたいなと思うことが多いからかもしれないです」「人に求める前に、自分が率先して与える側になる私が大切にしていることです人に期待するより、期待される人になりたいね」と添えて「2026年も下半期に突入しますが素敵な時間を過ごしましょうね」と呼びかけた。