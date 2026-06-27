お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）に出演。相方のしずちゃんこと山崎静代（47）がかつて“ガチ恋”していたアイドルを明かす場面があった。

この日は人気のドライブロケ企画「山ちゃんちょっと付き合って」を放送。ゲストのSUPER EIGHTの横山裕のわがままをかなえた。

そんな中、山里が「普段どんな人と遊ぶの？」と質問すると、横山は「相葉ちゃんですかね」と、先月31日に活動を終了した嵐の相葉雅紀を即答。「また相葉ちゃんって超いい奴。一回会ったらみんな好きになりますから」と話すと、山里も「わかる！」と共感した。

そのうえで「こんなこと言ったらあれだけどさ、うちの相方のおしずがガチ恋勢だったの」とぶっちゃけ。「『（天才!）志村どうぶつ園』だったかな。野生の動物がおしずに襲いかかったらしいのよ。その時に、相葉君がめちゃくちゃ奇麗に真ん中にスッと入ってくれたらしくて。そこから“私たち、両思いかも”ってなったらしいよ。そこから嵐との共演、ボケ0」と明かし、横山も「ガチ恋だ」と大笑い。

さらに、山里は「相方さ、生まれた時、5000グラムあったの。“生まれた時、何グラムだって？”って言ったら、相葉君の前だからって“2700グラム”って。“バケモノって思われたくなくて”って」と暴露し、笑わせた。