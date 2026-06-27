SUPER EIGHTの横山裕（45）が27日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。自身の意外な食生活を明かす場面があった。

番組MCの「南海キャンディーズ」の山里亮太がゲストともにドライブロケを楽しむ人気企画「山ちゃんちょっと付き合って」に出演。ゲストのわがままな要望を山里がかなえる旅で、横山は「肉、食べたいっす。肉好きっすね。町焼き肉」とリクエスト。山里のお気に入りの町焼き肉へ行くことに。

ドライブ中、横山は「町焼き肉大好きっすね。やっぱり、人ってね、口の中に肉と米入れときゃいいんですよ。それで幸せになれる」と主張した横山。「僕、一日一食なんですよ」と告白。スタジオからも「え〜！」と声が上がる中、横山は「だからその一食にかける思いが半端ないんで、もう外したくないんですよ。冒険しないというか」とした。

45歳という年齢よりは「若くは見られますよね」とさらり。「体を動かすことはめっちゃ好きなんですよ。朝、ジム行くようにしてますね。行ったら、8キロ走りますね」と若さの秘けつを明かした。

焼き肉屋に到着すると、絶品肉を堪能。山里が「きょう、これ以外食べないの？」と聞くと、「そうですね」と横山。一日一食生活は「もう5年くらいですかね」としつつ「でも、きょうは食べると思います。大阪から（月亭）八光さんがやってくるんですよ」とした。