【スリコ】洗濯のプチストレスを解消◎「洗剤IN手洗いブラシ」をすすめたい3つの理由
300円の価格帯を中心に幅広い生活雑貨を扱っている3COINS（以下、スリーコインズ）。その中には、家事のちょっとしたプチストレスを解消してくれるアイテムも豊富です。今回は、洗濯のプチストレスを解消してくれる「洗剤IN手洗いブラシ」を店舗で発見したので、使ってみた感想をご紹介します。
スリーコインズの「洗剤IN手洗いブラシ」は、その名のとおりブラシの中に洗剤を入れられる構造。洗剤を入れてふたを押すと、中のバネが沈み、ブラシ側から洗剤が適量出てくるという画期的な仕組みです。
▼適量の洗剤がブラシから出る構造
ブラシで手洗いするものがあるとき、都度洗剤をかけてブラシでこすってまた洗剤を足して、という作業から解放されます。また、この出てくる洗剤の量が、見事に適量なのです。洗剤のボトルなどから出すとドバっと大量に出てしまうこともありますが、「洗剤IN手洗いブラシ」ではその心配もありません。
▼汚れ落ちがいいブラシ
ナイロン製のブラシ部分は密度や硬さが絶妙で、細かく汚れに接するため、使い古しの歯ブラシなどと比べて圧倒的に汚れ落ちがいいと感じます。
▼フックに掛けられるのでいつでも使える
浴室で手洗いの洗濯物をする人も多いのではないでしょうか。「洗剤IN手洗いブラシ」にはフックに掛けられるひもが付いているので、浴室にそのままつるしておくことができます。
洗剤が残っているブラシをどこかに収納しなくてはならない場合、洗剤の液垂れが不安になってしまいますが、本品はそのストレスも解消できますね。
穴がさほど大きくないので、洗剤を入れるのに苦労するかなと思ったのですが、詰め替え用のパウチからならあふれることなく洗剤をスムーズに入れることができました。
▼ワイシャツの襟元の汚れ落としに
ワイシャツはクリーニングに出していても、ドライクリーニングだとどうしても襟元にうっすらと汚れがたまってきてしまいます。そのため、数回に1回は自宅で襟元の汚れを手洗いするのですが、このときに「洗剤IN手洗いブラシ」が活躍してくれました。
洗剤を出しながらブラシでこすると、あっという間に汚れも落とせ、手間がかからず完了しました。
▼スニーカーの洗濯に
靴洗い用のブラシは昔からありますが、ブラシが硬過ぎて生地を傷めてしまいそうなイメージが筆者にはありました。それが「洗剤IN手洗いブラシ」だとそこまで硬くないブラシなので、優しくクルクルと円を描くように洗っていくと、こちらも見事に汚れが落ちました。
今回は試していませんが、帽子の洗濯にも使えそうですね。さまざまな手洗いで活躍してくれる「洗剤IN手洗いブラシ」、一家に1つあると便利ですよ。
▼商品情報
商品名 洗剤IN手洗いブラシ
価格 税込330円
品番 2415-3C2U056-00
サイズ 約長さ17cm
素材 本体：ポリプロピレン／ふた：熱可塑性エラストマー／ブラシ：ナイロン
(文:矢野 きくの)
スリーコインズ「洗剤IN手洗いブラシ」とは
スリーコインズの「洗剤IN手洗いブラシ」は、その名のとおりブラシの中に洗剤を入れられる構造。洗剤を入れてふたを押すと、中のバネが沈み、ブラシ側から洗剤が適量出てくるという画期的な仕組みです。
ブラシで手洗いするものがあるとき、都度洗剤をかけてブラシでこすってまた洗剤を足して、という作業から解放されます。また、この出てくる洗剤の量が、見事に適量なのです。洗剤のボトルなどから出すとドバっと大量に出てしまうこともありますが、「洗剤IN手洗いブラシ」ではその心配もありません。
▼汚れ落ちがいいブラシ
ナイロン製のブラシ部分は密度や硬さが絶妙で、細かく汚れに接するため、使い古しの歯ブラシなどと比べて圧倒的に汚れ落ちがいいと感じます。
▼フックに掛けられるのでいつでも使える
浴室で手洗いの洗濯物をする人も多いのではないでしょうか。「洗剤IN手洗いブラシ」にはフックに掛けられるひもが付いているので、浴室にそのままつるしておくことができます。
洗剤が残っているブラシをどこかに収納しなくてはならない場合、洗剤の液垂れが不安になってしまいますが、本品はそのストレスも解消できますね。
「洗剤IN手洗いブラシ」を使ってみた！
穴がさほど大きくないので、洗剤を入れるのに苦労するかなと思ったのですが、詰め替え用のパウチからならあふれることなく洗剤をスムーズに入れることができました。
▼ワイシャツの襟元の汚れ落としに
ワイシャツはクリーニングに出していても、ドライクリーニングだとどうしても襟元にうっすらと汚れがたまってきてしまいます。そのため、数回に1回は自宅で襟元の汚れを手洗いするのですが、このときに「洗剤IN手洗いブラシ」が活躍してくれました。
洗剤を出しながらブラシでこすると、あっという間に汚れも落とせ、手間がかからず完了しました。
▼スニーカーの洗濯に
靴洗い用のブラシは昔からありますが、ブラシが硬過ぎて生地を傷めてしまいそうなイメージが筆者にはありました。それが「洗剤IN手洗いブラシ」だとそこまで硬くないブラシなので、優しくクルクルと円を描くように洗っていくと、こちらも見事に汚れが落ちました。
今回は試していませんが、帽子の洗濯にも使えそうですね。さまざまな手洗いで活躍してくれる「洗剤IN手洗いブラシ」、一家に1つあると便利ですよ。
▼商品情報
商品名 洗剤IN手洗いブラシ
価格 税込330円
品番 2415-3C2U056-00
サイズ 約長さ17cm
素材 本体：ポリプロピレン／ふた：熱可塑性エラストマー／ブラシ：ナイロン
(文:矢野 きくの)