SUPER EIGHTの横山裕（45）が27日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。プライベートで一番遊ぶ存在として名前を挙げたスーパーアイドルを明かした。

番組MCの「南海キャンディーズ」の山里亮太がゲストともにドライブロケを楽しむ人気企画「山ちゃんちょっと付き合って」に出演。ゲストのわがままな要望を山里がかなえる旅。

ドライブ中、山里から「普段どんな人と遊ぶの？」と聞かれ、「相葉ちゃんですかね」と、先月31日に活動を終了した嵐の相葉雅紀の名前を挙げた。

「（事務所入所は）向こうの方がちょっと早いんですけど。年は一個下で。飯行くときは焼き肉っすね」と明かした。

山里は「お支払いどうしてるの？」とニヤリ。横山は笑いながらも「お会計は交代制っすね」としつつ「割り勘ってしたことない。俺払ったから俺払うわ、とか。そんなのが多いっすね」と話した。

さらに「また相葉ちゃんって超いい奴じゃないですか」としみじみ。「一回会ったらみんな好きになりますから」と話すと、山里も「わかる！」と共感していた。