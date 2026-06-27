フィギュアスケートのトリノ五輪日本代表・村主章枝さん（45）が27日、自身のインスタグラムを更新。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の1次リーグ、日本―スウェーデン戦を現地観戦したことを報告した。

米テキサス州ダラスに拠点を置く村主さん。日本の初戦オランダ戦をスタジアムで観戦した動画を公開していたが、この日は「昨日、日本対スウェーデンのワールドカップを観戦しました」とスウェーデン戦が行われたダラススタジアムでの動画を投稿した。

サッカーW杯をスタジアム観戦するのは今大会が初めてだそうで「『「世界と戦う舞台』に立ってきましたが、観客席から世界最高峰の戦いを見ていると、選手たちの覚悟や一瞬に懸ける想いが伝わってきて、何度も鳥肌が立ちました」と感想。

「スポーツは競技が違っても、人の心を動かす力は同じですね。これからもスポーツを通して、人と人をつなぐ活動を続けていきたいと思います」と決意をつづり、「素晴らしい時間をありがとうございました。日本代表のこれからの戦いも心から応援しています！」とメッセージを記した。

次の投稿では「沢山の出会いと感動に感謝」とスタジアム前で日の丸を手に笑顔のショットをアップ。ゴールドの全身タイツ姿のお笑いタレントの江頭2:50がポーズを決めるショットも投稿した。

フォロワーからは「えがちゃんに驚き」「日本代表ユニフォーム姿カッコいい 弾ける笑顔が最上級に素敵です！」「ブラジル戦は勝利の女神になって下さい」「エガちゃんが居るね」「フーミン エガちゃんに会ったのですね？」などのコメントが届いた。