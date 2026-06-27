【W杯2026】元フィギュア代表・村主章枝が現地観戦 ユニ姿のショット披露「スポーツは競技が違っても、人の心を動かす力は同じですね」
元フィギュアスケート日本代表で、現在は映画プロデューサーとしても活躍する村主章枝（45）が27日、自身のXとインスタグラムを更新。前日26日（現地時間25日）にアメリカ・テキサス州アーリントンのダラススタジアムで開催された、FIFAワールドカップ2026（W杯）グループステージの日本代表第3戦となるスウェーデン戦の現地観戦を報告した。
【写真】「カッコいい」ユニフォーム姿の村主章枝
村主は「昨日、日本対スウェーデンのワールドカップを観戦しました。実は、2026年がワールドカップをスタジアムで観るのは初めてです。『世界と戦う舞台』に立ってきましたが、観客席から世界最高峰の戦いを見ていると、選手たちの覚悟や一瞬に懸ける想いが伝わってきて、何度も鳥肌が立ちました。スポーツは競技が違っても、人の心を動かす力は同じですね。これからもスポーツを通して、人と人をつなぐ活動を続けていきたいと思います。素晴らしい時間をありがとうございました。日本代表のこれからの戦いも心から応援しています！」と熱い思いをつづり、迷彩柄のユニフォーム姿のショットや、スタジアム内ではしゃぐ様子を見せる写真を披露した。
またインスタグラムの投稿では、同じく現地観戦していたお笑い芸人・江頭2:50（60）の“ゴールドの全身タイツ”姿をとらえた写真も公開している。
この投稿にフォロワーからは「素晴らしい試合でしたね 応援する村主さんが見えるようです」「うわー 僕も行ってたんでお会いしたかったです」「章枝さん、いろんな経験してますね。楽しそう」「20年前はこういう舞台に"出る"側だったんですもんね」「日本代表ユニフォーム姿カッコいい 弾ける笑顔が最上級に素敵です！」「エガちゃんまで写すなんてなかなか通ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「カッコいい」ユニフォーム姿の村主章枝
村主は「昨日、日本対スウェーデンのワールドカップを観戦しました。実は、2026年がワールドカップをスタジアムで観るのは初めてです。『世界と戦う舞台』に立ってきましたが、観客席から世界最高峰の戦いを見ていると、選手たちの覚悟や一瞬に懸ける想いが伝わってきて、何度も鳥肌が立ちました。スポーツは競技が違っても、人の心を動かす力は同じですね。これからもスポーツを通して、人と人をつなぐ活動を続けていきたいと思います。素晴らしい時間をありがとうございました。日本代表のこれからの戦いも心から応援しています！」と熱い思いをつづり、迷彩柄のユニフォーム姿のショットや、スタジアム内ではしゃぐ様子を見せる写真を披露した。
この投稿にフォロワーからは「素晴らしい試合でしたね 応援する村主さんが見えるようです」「うわー 僕も行ってたんでお会いしたかったです」「章枝さん、いろんな経験してますね。楽しそう」「20年前はこういう舞台に"出る"側だったんですもんね」「日本代表ユニフォーム姿カッコいい 弾ける笑顔が最上級に素敵です！」「エガちゃんまで写すなんてなかなか通ですね」などのコメントが寄せられている。