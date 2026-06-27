ＭＬＢマリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が２７日、都内のＭＵＦＧ国立で行われた「第２回 イチロー ＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ」に出演した。ユニクロが協力し、参加した小学生らにスポーツを通して“好き”を見つけてもらうイベント。テーマにちなみ“好きなもの”を問われると、「料理。毎日初めて１年半、１２月になれば丸２年になる」とマイブームを明かした。

得意料理は、チーズと黒コショウを使用したパスタのカチョエペペ。きっかけを聞かれると「僕は家にいると料理が出てくるのを待っている状態。丸１カ月以上家にいることが確定している時があって、その状態は良くないと思った。アメリカに戻る前に料理が趣味の知人に『簡単なパスタを教えてくれないか』と頼んで教えてもらった」と告白した。

スポーツ界を代表するレジェンドは、競技だけでなく料理も追求する。「パスタやリゾットは少し固めがいい人が多くて、それで出てこなかったら（料理は）台無しになる。火加減が命。ゆで時間は時間、湿度、エリアとかでも違うので、１０分３０秒でストップウオッチを設定して、そこからの１０〜１５秒は感覚（でゆでる）。これはなかなか外さないです」と、細かすぎるこだわりを語った。

知人が家を訪ねてくるときは、エプロン姿で出迎えて料理を振る舞う。「インパクトがあるから、みんなびっくりしている」と笑いつつ、「僕も最初はしっくりこなかったんだけど、おもしろいもんで毎日やっていると制服みたいになってきて今はなかったら気持ち悪くなる」と話した。