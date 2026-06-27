◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人＝雨天中止＝（２７日・横浜）

巨人は午後６時１５分からＤｅＮＡ戦を予定していたが、雨天中止となった。巨人の３試合連続雨天中止は１９９３年８月１７日からの広島３連戦（広島）以来、３３年ぶりとなった。

野手陣は横浜スタジアムの室内練習場で調整。この日先発が予告されていたドラフト１位・竹丸ら投手陣はジャイアンツ球場で調整した。２８日・ＤｅＮＡ戦（横浜）は井上の先発が予定されている。

橋上監督代行の練習後の主な一問一答は以下の通り。

―これまで３試合連続中止は

「あんまり記憶にないですね」

―野手目線でこれだけ空くのはどうか

「どうなんだろう、経験がないからあんまわからないですけどね。いいのか悪いのか」

―先発予定だった竹丸の次回は

「スライドはしないです。一回飛ぶのかな。ちょっとはっきりしていないです」

―前日コンディションを考慮されて練習に参加していなかった泉口は

「全然問題ないです。今日はもう全く問題ないので、普通通り練習はしています。（２８日も問題ないか？）と、思いますよ」

―１、２軍これだけ中止となると投手も難しい

「本当にあまり空きすぎるのも良くないと思いますしね。調整というところから考えれば、そろそろちょっと試合はできる方がいいですよね」

―明日の先発は当初の予定通り井上か

「はい。明日はそうですね」

―井上はＤｅＮＡと相性もいい

「僕自身、相性がどうのこうのっていうのはあんまりそんなに詳しくは把握はしていないですけども、現状の状態を考えれば、どことであろうと期待はもちろんしますね」

―井上はベンチから見ていて精神面の成長が見えるか

「そうですね。まあちょっと心優しいところが去年は非常にマウンド上でも見えている感じはあったんですけど、今年はそういうのもありつつも大事なところではすごく引き締まったというか、気持ちが強くなったんじゃないかなというのがうかがえるような表情であったり、投球であったりというのが見えるので。そういうところの成長はすごく感じますよね。チームの中での自分の立ち位置というか、自分がやらなければというところが少しずつ芽生えてきている証しなのかなという気がします」

―前日に１軍に再合流していた則本は２軍で調整登板もあるか

「と、思いますね。空くような形になると思うので。もともと日程的に来週も５試合ですので、先発に関してはちょっと余裕がある分、調整というところでは実戦に即したような練習、もしくはファームのゲームも含めてやってもらう可能性はあるかもしれないですね」