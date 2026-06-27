豆腐の水切り不要でこんがり！味噌ラー油の『豆腐とソーセージのチリ煮』がご飯ドロボー

主役はこんがり焼いた豆腐！ ラー油のピリッとした辛みとみそのコクを合わせた煮汁がよくからみ、ソーセージのうまみも加わって、シンプルな材料とは思えない奥深い味わいが楽しめます。

『豆腐とソーセージのチリ煮』のレシピ

材料（2人分）

木綿豆腐……1丁（約300g）

ウインナソーセージ……1袋（約100g）

〈A〉

水……1/2カップ

みそ……大さじ1

トマトケチャップ……大さじ3

片栗粉……小さじ2

ラー油……10滴

サラダ油……小さじ2

作り方

（1）下準備をする

豆腐は縦半分に切り、横に4等分に切る。ソーセージは斜め半分に切る。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンで焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、豆腐を並べ入れて強火にし、2〜3分焼く。焼き色がついたら上下を返してソーセージを加え、豆腐をくずさないようにかるく混ぜる。フライパンの中央をあけ、〈A〉をもう一度よく混ぜて加える。煮立ったら煮汁をからめながら2分ほど煮る。

おいしく作るコツ

豆腐は片面を強火でしっかりと焼きつけることで、水きりをしなくても仕上がりが水っぽくなりません。なお辛さはお好みなので、20滴を限度に、ラー油の分量を増やしてもOKです。

ラー油の辛みとみそのコクをまとった豆腐に、ソーセージのうまみがじんわり。こんがり焼くひと手間で、いつもの豆腐がひと味違ったおかずになりますよ。

小田 真規子オダ マキコ 料理家 料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年7月2日号より）