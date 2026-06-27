日本戦で負傷交代…GL全試合出場のスウェーデン代表DFイサク・ヒエンがW杯から離脱
スウェーデンサッカー協会(SVFF)は27日、DFイサク・ヒエンが負傷のためスウェーデン代表から離脱することを発表した。
ヒエンは日本戦に先発出場するも、前半35分のクロス対応で左太もも裏を負傷して交代を余儀なくされていた。チームドクターは「ワールドカップへの出場は不可能となった。彼は所属クラブに戻り、怪我のためしばらくの間離脱することになる」と伝えている。
グラハム・ポッター監督はヒエンの離脱について「彼にとっても我々にとっても本当に残念なこと。重要な選手であり、ピッチ内外で欠かせない存在だ。ワールドカップをこのような怪我で追えなければならないことは非常に残念であり、彼をできる限りサポートしていく。彼にとっては辛いことだが、さらに強くなって戻ってくることを信じている」とコメントした。
ヒエンは今大会のグループリーグ全試合で先発出場していた。
ヒエンは日本戦に先発出場するも、前半35分のクロス対応で左太もも裏を負傷して交代を余儀なくされていた。チームドクターは「ワールドカップへの出場は不可能となった。彼は所属クラブに戻り、怪我のためしばらくの間離脱することになる」と伝えている。
グラハム・ポッター監督はヒエンの離脱について「彼にとっても我々にとっても本当に残念なこと。重要な選手であり、ピッチ内外で欠かせない存在だ。ワールドカップをこのような怪我で追えなければならないことは非常に残念であり、彼をできる限りサポートしていく。彼にとっては辛いことだが、さらに強くなって戻ってくることを信じている」とコメントした。
ヒエンは今大会のグループリーグ全試合で先発出場していた。