清水がオ・セフンの完全移籍加入を発表!! 24年から町田へ期限付き移籍→完全移籍も百年構想Lでレンタル復帰
清水エスパルスは27日、FC町田ゼルビアから期限付き移籍加入しているFWオ・セフン(27)が完全移籍で加入することを発表した。
オ・セフンは2024年に町田へ期限付き移籍すると翌年に完全移籍に移行。ところが26年のJ1百年構想リーグで今度は清水に期限付き移籍し、今回清水へ完全移籍することが決まった。今季は19試合7得点だった。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽清水を通じて
「このたび、清水エスパルスに完全移籍で加入することになりました。オ・セフンです。再び清水エスパルスの一員として戦えることを、大変嬉しく思います。プロになって最初の2年間をこのクラブで過ごし、昨シーズンは期限付き移籍という形で半年間、再びエスパルスのためにプレーしました」
「僕にとって清水エスパルスは、選手としての原点であり、特別な存在です。その後、FC 町田ゼルビアで2年間プレーし、多くの経験を積むことができました。厳しい競争の中で成長し、タイトルを獲得するという貴重な経験もさせていただきました。そのすべてが今の自分をつくってくれた大切な財産です。だからこそ、成長した姿でもう一度このクラブの力になりたいという気持ちが強くなり、今回の完全移籍を決断しました。再びこのエンブレムを背負う以上、甘えや妥協する気持ちは一切ありません」
「これまで以上の責任と覚悟を持ち、チームの勝利のためにすべてを懸けて戦います。ゴールという結果でチームに貢献し、ファン・サポーターの皆さんに勝利と喜びを届けたいと思っています。そして、清水エスパルスがさらに高い目標へ進めるよう、自分の持っている力をすべて出し切ります。これまで応援してくださった皆さんへの感謝を忘れず、言葉ではなくプレーと結果で恩返しをしていきます。皆さんとともに、新たな歴史をつくっていけるよう全力で戦います。応援よろしくお願いします」
▽町田を通じて
「FC町田ゼルビアで過ごした時間は、僕のサッカー人生の中でも本当に特別な時間でした。このクラブに来た時の僕は、まだ足りない部分が多くありました。しかし、監督をはじめコーチングスタッフ、チームメートの皆さんのおかげで、選手としてだけでなく、一人の人間としても大きく成長することができました」
「そして、クラブの歴史に残るタイトルを皆さんと一緒に勝ち取ることができたことを、本当に誇りに思います。あの瞬間の喜びや景色は、一生忘れることはありません。どんな時も変わらず応援し続けてくださったファン・サポーターの皆さんには、感謝の気持ちしかありません。皆さんの声援があったからこそ、苦しい時も最後まで戦い続けることができました」
「このクラブで出会ったすべての方々のおかげで、今の自分があります。FC町田ゼルビアで学んだこと、経験したことは、これからのサッカー人生でも大切な財産です。新しい挑戦をすることになりますが、FC町田ゼルビアで培ったものを胸に、さらに成長した姿をお見せできるよう努力していきます。これまで支えてくださったすべての皆さん、本当にありがとうございました。FC町田ゼルビアのさらなる発展と、皆さんのご多幸を心から願っています」
オ・セフンは2024年に町田へ期限付き移籍すると翌年に完全移籍に移行。ところが26年のJ1百年構想リーグで今度は清水に期限付き移籍し、今回清水へ完全移籍することが決まった。今季は19試合7得点だった。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽清水を通じて
「僕にとって清水エスパルスは、選手としての原点であり、特別な存在です。その後、FC 町田ゼルビアで2年間プレーし、多くの経験を積むことができました。厳しい競争の中で成長し、タイトルを獲得するという貴重な経験もさせていただきました。そのすべてが今の自分をつくってくれた大切な財産です。だからこそ、成長した姿でもう一度このクラブの力になりたいという気持ちが強くなり、今回の完全移籍を決断しました。再びこのエンブレムを背負う以上、甘えや妥協する気持ちは一切ありません」
「これまで以上の責任と覚悟を持ち、チームの勝利のためにすべてを懸けて戦います。ゴールという結果でチームに貢献し、ファン・サポーターの皆さんに勝利と喜びを届けたいと思っています。そして、清水エスパルスがさらに高い目標へ進めるよう、自分の持っている力をすべて出し切ります。これまで応援してくださった皆さんへの感謝を忘れず、言葉ではなくプレーと結果で恩返しをしていきます。皆さんとともに、新たな歴史をつくっていけるよう全力で戦います。応援よろしくお願いします」
▽町田を通じて
「FC町田ゼルビアで過ごした時間は、僕のサッカー人生の中でも本当に特別な時間でした。このクラブに来た時の僕は、まだ足りない部分が多くありました。しかし、監督をはじめコーチングスタッフ、チームメートの皆さんのおかげで、選手としてだけでなく、一人の人間としても大きく成長することができました」
「そして、クラブの歴史に残るタイトルを皆さんと一緒に勝ち取ることができたことを、本当に誇りに思います。あの瞬間の喜びや景色は、一生忘れることはありません。どんな時も変わらず応援し続けてくださったファン・サポーターの皆さんには、感謝の気持ちしかありません。皆さんの声援があったからこそ、苦しい時も最後まで戦い続けることができました」
「このクラブで出会ったすべての方々のおかげで、今の自分があります。FC町田ゼルビアで学んだこと、経験したことは、これからのサッカー人生でも大切な財産です。新しい挑戦をすることになりますが、FC町田ゼルビアで培ったものを胸に、さらに成長した姿をお見せできるよう努力していきます。これまで支えてくださったすべての皆さん、本当にありがとうございました。FC町田ゼルビアのさらなる発展と、皆さんのご多幸を心から願っています」