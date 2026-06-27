清水がブラジル人FW獲得も即札幌にレンタル「毎日一生懸命頑張ります」
清水エスパルスは27日、FWヴィニ・ペイショット(25)を完全移籍で獲得したと発表した。ただし26-27シーズンは北海道コンサドーレ札幌に期限付き移籍する。期間は27年6月30日までで、清水と対戦する公式戦には出場できない。来日後のメディカルチェックを経て、正式契約となる。身長178cm、体重75kg。
清水の反町康治GMによると、「中央やサイドからの仕掛けが魅力的な選手で、多くのゴールチャンスを演出してくれる」選手だという。同選手も札幌を通じ「信頼を寄せてくれたことに感謝するとともに、ピッチ上でこのチャンスに応えられるよう、毎日一生懸命頑張ります。全力を尽くす姿勢、献身性、そして勝利への意欲は決して欠くことなく頑張ります」とコメントしている。
清水の反町康治GMによると、「中央やサイドからの仕掛けが魅力的な選手で、多くのゴールチャンスを演出してくれる」選手だという。同選手も札幌を通じ「信頼を寄せてくれたことに感謝するとともに、ピッチ上でこのチャンスに応えられるよう、毎日一生懸命頑張ります。全力を尽くす姿勢、献身性、そして勝利への意欲は決して欠くことなく頑張ります」とコメントしている。