◇プロ野球 セ・リーグ 広島 3-2 阪神(27日、マツダスタジアム)

ここまで3試合が中止となっていた阪神。23日の試合以来となったこの日は、シーソーゲームの展開を落とし、2連敗を喫しました。

先発マウンドにあがったのは村上頌樹投手。無失点の立ち上がりとすると、これを援護すべく打線も奮起し、2回には四球と連打で無死満塁の好機をつかみます。ここで打席に向かった坂本誠志郎選手はショートゴロに倒れるも、この間に1点を先制しました。

それでも3回には名原典彦選手の同点ソロを被弾。4回には1アウトからの連打で好機をつかみ、相手のエラーの間に勝ち越しに成功するも、5回には犠牲フライで再び試合を振り出しに戻されました。

その後は両チーム追加点なく迎えた8回裏。先発の村上投手は、1アウト1、3塁のピンチを招き、坂倉将吾選手の勝ち越しタイムリーを浴びました。ここでマウンドは2番手・及川雅貴投手にスイッチ。さらなる失点は防ぎます。

9回には1アウトから郄寺望夢選手がヒットで出塁。しかし続く中野拓夢選手は三振に倒れ、盗塁を試みた郄寺選手も失敗となったため、ダブルプレーでのゲームセットとなりました。