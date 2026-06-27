台風7号が、このあと、関東にかなり接近する見込みです。関東では、27日夜遅くにかけて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。心配された鉄道への影響について、東京のJR新橋駅前から中継でお伝えします。

新橋駅前は、雨がやんでいる状況が続いています。道行く人の片手には傘を持っている人も多く見られます。

都内では、予想されていたほどの大雨にはならず、首都圏の主な在来線や新幹線はおおむね平常通りの運転が続いています。一方で、都内や神奈川県内では被害も出ています。

都立小金井公園では、高さおよそ13メートルの桜の木が倒れているのが見つかりました。ケガ人はいませんでしたが、園長は『台風の雨風や、26日夜に山梨で起きた地震の揺れが影響した可能性もある』と話しています。

一方、神奈川県鎌倉市の国道では、大雨の影響とみられる歩道の陥没が確認されました。また、藤沢市では、民家の裏で高さおよそ10メートル、幅5メートルほどにわたり土砂崩れが起きました。いずれもケガ人はいないということです。

都内で降っている雨は、27日夜までにはあがる見込みだということです。