K−1元3階級世界王者の武尊（34）が、27日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、巨額の買い物について明かした。

この日のトークテーマは「黄金コンビ」。先輩と後輩、トレーニング仲間など、出演者たちがお互いに欠かせない関係性を語り合った。

武尊は妻でタレントの川口葵とともに出演。川口は「ジムを作りたいと言っていたんですけど、テナントとかを借りるのかなと思っていたら、ビルを買ってきたんですよ」とぶっちゃけた。さらに「値段とか知らなくて、ネットニュースで知ったら6億って書いていた」と明かすと、スタジオはどよめいた。

武尊は、川口には明かさず都内にビル1棟を購入した。金額は6〜7億円と報じられていた。MCの「ダウンタウン」浜田雅功から「どうした？おかしなった？」といじられると、武尊は「言わなかったというか、結局自分が払うし、結婚前だったので、早くジムを建てないと。僕も現役中、そこで練習したかったし、言うのを忘れてて」と、あっけらかんと明かした。

「いろんな団体とか、いろんなジムから、僕のジムに入って一緒にやりたいという選手たちが集まってきて。そういう選手にいい環境を作ってあげたいなと思って。探していたら、6億もしちゃって」

慌てたのは、川口だ。「結婚する時に“財産も半分になるけど、借金も半分になるからね”って。3億円くらい借金…」と苦笑いした。

武尊は「（妻が）みんなに玉のこし、玉のこしって言われるんで、“そんなことないよ。今、俺、借金あるからね”って」と、笑えないジョークを口にしていた。