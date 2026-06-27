ゴールを守る最後のとりでであるＧＫの役割は、実は幅広い。

ゴール前でシュートを止めるだけでなく、広大なスペースをカバーし、攻撃の第一歩となることも求められる。Ｗ杯に集う世界のトップ選手のプレーを元日本代表の楢崎正剛氏（５０）が解説する。

攻守で高レベル

日本の鈴木彩（パルマ）は、攻守両面でレベルが高い「現代型ＧＫ」と言える。

現代サッカーでは、ＧＫに守備面だけでなく攻撃面でもチームに貢献することが求められている。１１人目のフィールドプレーヤーと評されることもあり、ＧＫが攻撃に関われるかどうかで、試合を優位に進められるかが変わってくる。

鈴木彩は身体能力や基礎的な技術力が高く、落ち着きがあってミスも少ない。オランダ戦では２失点したが、ＧＫとして取るべき動きは正確にできていたと思う。スウェーデン戦は、鈴木彩の数多くのクロス対応とシュートストップで勝ち点を得たと言ってもよい。「ＧＫで勝つ」ような試合が決勝トーナメントでもあれば、チームは勢いに乗るだろう。

Ｗ杯など大舞台では最初のプレーが重要。そういう意味で、初戦のオランダ戦で試合開始早々に見せた好セーブは、彼にとっても日本にとっても大きなプレーだった。

あのセーブは、彼の身体的な強さが際立ったプレーだった。ＤＦが蓋をするべき側に相手にターンされ、シュートを打たれた。ＧＫとしては少し対応が遅れ気味に見えた。本来、横にボールをはじきたいところ、上にボールが飛んだのを見ると、きれいに手に当てられなかったかもしれない。それでも、鈴木彩の手首や腕の強さ、体を倒すスピードがあったから守ることができた。並のＧＫならボールの勢いに負けてゴールになっていてもおかしくなかった。

チュニジア戦は、クロスボールに対して適宜前に出ながら対応できていて、危なげなかった。守備範囲が広いため、ＤＦ陣も助かるだろう。

攻撃面では、オランダ戦の日本が１点目を奪ったシーンが印象的だ。相手陣営でのスローインの流れからＭＦ中村のシュートで得点したが、そこにつながったのは鈴木彩のゴールキックから始まったプレーだ。相手がプレッシャーをかけてくる中、縦パスを中盤にいた選手に鮮やかに通した。

オランダが得点後の勢いそのままに、プレッシャーをかけてきた場面。並の選手であれば味方の位置を把握することが難しく、リスクを負わずロングボールなどに逃げてしまうところだが、視野が広い証拠だ。鈴木彩はパワーがあり、ロングキックが注目されがちだが、数字に表れるものではない繊細で正確な配球ができることは相手にとって厄介であることは間違いない。

チュニジア戦の１点目も鈴木彩のビルドアップから始まっている。１トップに届ける質の良いロングボールも含めて、攻撃面でチームにいいリズムを生んでいるプレーが多くあり、まさに現代に求められているＧＫ像を体現している。

ならざき・せいごう １９７６年生まれ、奈良県出身。横浜フリューゲルス、名古屋で活躍した。２０１０年にはＪリーグ最優秀選手賞に輝き、１８年シーズン限りで引退。日本代表としては７７試合に出場。Ｗ杯には１９９８年フランス大会から４大会連続で選出され、２００２年日韓大会では全４試合にフル出場した。現在は名古屋でＧＫコーチを務めている。