【台風情報】台風7号の最新進路予想を気象庁が発表　27日夜に東日本太平洋側進み伊豆諸島付近に接近　浸水や氾濫に警戒を

気象庁は27日16時58分、日本に接近している台風7号の最新の進路予想などをまとめた全般気象解説情報を出した。

台風第7号は27日夜にかけて、東日本太平洋側を進み、伊豆諸島付近に接近する見込みです。東日本太平洋側では27日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。28日にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。

気象概況

前線が東日本太平洋側に停滞しており、活動が活発となっています。

台風第7号は、27日16時には御前崎の南南西約180キロにあって、1時間に約60キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。

台風第7号は、27日夜にかけて速度を上げながら、東日本太平洋側に接近し、伊豆諸島を通って日本の東へ進み、温帯低気圧に変わる見込みです。

台風第7号周辺の暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、27日は前線の活動が活発で、東日本太平洋側では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

雨の予想

27日は、東日本太平洋側では、沿岸部や島しょ部を中心に非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

27日18時から28日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 100ミリ

東海地方 60ミリ

風の予想

東日本太平洋側では27日は、海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。

27日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東甲信地方 20メートル（30メートル）

東海地方 20メートル（30メートル）

波の予想

東日本太平洋側では28日にかけて、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

27日に予想される波の高さ

関東甲信地方 6メートル うねりを伴う

東海地方 6メートル うねりを伴う

28日に予想される波の高さ

関東甲信地方 6メートル うねりを伴う

東海地方 5メートル うねりを伴う

防災事項

東日本太平洋側では27日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。これまでの大雨や26日夜遅くに発生した山梨県東部を震源とする地震により地盤が緩んでいる所があり、通常よりも少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

東日本太平洋側では２８日にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める必要がある。