°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤Ï¥¦¥µ¥®£¸±©¡¢²ÆÈÁ¤Ï¥Í¥³£²É¤¡¡±Ç²èÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤°¦¤Ö¤êÌÀ¤«¤¹
ÇÐÍ¥°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡Ê40¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö»Í·î¤ÎÍ¾Çò¡×¡ÊµÈÅÄ·ÃÊå´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢²ÆÈÁ¡Ê34¡Ë¾åºåÈ»¿Í¡Ê19¡Ë»³ùõ¼·³¤¡Ê18¡ËµÈÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¸µÈ¾¥°¥ì¤À¤Ã¤¿¹¹À¸»ÜÀß¡Ö¤ß¤é¤¤¤ÎÎ¤¡×¤ÎÎÀÄ¹¤ò°ì¥ÎÀ¥¤¬±é¤¸¡¢Èó¹Ô¾¯Ç¯Ìò¤Î¾åºå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÇÎ×¤àÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤ä¥â¥Î¤Ê¤É¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Öº£¡¢¥¦¥µ¥®8É¤¡Ê±©¡Ë»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¦¥µ¥®8É¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡¢¥¦¥µ¥®8±©¤ò»ô¤¦¶ìÏ«¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥ì¤Ïº£¡¢¥¦¥µ¥®¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¡Ø¤ß¤é¤¤¤ÎÎ¤¡Ù¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥µ¥®¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢¥¦¥µ¥®¤ÏÂç»ö¤Ã¤¹¤Ê¤¡¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÃæ¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¡û¡û¤Ã¤¹¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¸ýÊÊ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´Ñ½°¤Ï²¹¤«¤¤¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ²óÅú¤·¤¿²ÆÈÁ¤â¡¢¤³¤ì¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö»ä¤â¥Í¥³¤¬2É¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Í¥³¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÎÏÀâ¤·¤¿¡£¾åºå¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ë¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»³ùõ¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½Ìò¼Ô¤Î»³ùõ¼·³¤¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£