第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）に出走するファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介調教師、父モズアスコット）。気配のいい同馬を４つのポイントからチェックする。

【戦歴】

２４年のホープフルＳは３着。能力は折り紙付きだが、２５年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念（１着）以降は、５戦連続で２ケタ着順。１月に転厩してきた同馬について、須貝調教師は「今は馬をつくっている。能力はある馬。どこかで絶対走る。（今回は）面白いと思うよ」と高い評価。新たなパートナーに小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝を迎え、函館で本来の姿を見せるか。

【仕上がり】

１４日に栗東・ＣＷコースで調整し、１７日に函館に入厩。１９日と２１日に函館・Ｗコースで時計を出すなど、順調な調整が進んでいる。２１日に小林美駒騎手が初めてまたがった。

２４日にも、小林美駒騎手を背に芝コースへ。同じレースに出走するマジックサンズを３馬身追走し、手綱が動く相手を見ながら終始、楽な手応えで併入。小林美騎手からは「先週乗せていただいた時の雰囲気よりも、さらに良くなっている感触です。気持ち良く走ってくれたのが何よりです」と笑みがこぼれた。

【鞍上】

初コンビとなるデビュー４年目の小林美駒騎手は、函館の地で日々腕を磨いている。２６年は第１回の福島競馬で７勝を挙げ、開催リーディングを初めて獲得するなど、成長が著しい。２１日の函館３Ｒ（コウユーネロガ）で勝利し、今年の２０勝目。関東リーディング（２１日時点）は１０位、キャリアハイの３７勝（２５年）を上回るペースで勝ち星を積み重ねている。

重賞は４度目の騎乗だが、重賞ウィナーで臨むのは初めて。「選ばれた人しか騎乗できない貴重な機会なので、感謝の気持ちでいっぱいです。（ファウストラーゼンの馬主）宮崎オーナーには（これまで２勝を挙げるなど）お世話になっています。私が合うと思って須貝先生やオーナーも選んでくれたと思うので、どういう競馬をすればいいか、考えて臨みたいです」。

【データ】

過去１０年の結果を見ると、人気薄の馬が３着以内にくるケースも多く、荒れやすい傾向がある。また、負担重量が５６．５キロまでの馬の３着率が６４．４％となっており、５６キロのファウストラーゼンにも当てはまる。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。