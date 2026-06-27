福島で衝撃のレコードで圧勝した牝馬にネットでは驚きの反応が上がっている。２７日に行われた福島１１Ｒ・バーデンバーデンＣ（芝２０００メートル）で１番人気に推されたマリアイリダータ（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）が５馬身差で勝利。しかも、従来の記録（１３年１１月１７日、ダイワファルコン）を０秒６も上回る１分５６秒７の驚異のコースレコードだった。

マリアイリダータは坂井瑠星騎手を背に五分のスタートを切って中団を追走。４コーナー手前から徐々に進出すると最後の直線は外から一気にスパートした。残り２００メートル付近で先頭争いに加わったのもつかの間。そこからライバルを競り落として、あっという間に５馬身差をつけてゴールを駆け抜けた。

同馬は、２０２２年ホープフルＳを制し、ダートのＧ１級戦線でも活躍した全兄ドゥラエレーデがいる良血。３歳２月の遅いデビューとなったが、経験馬相手の初戦で勝利をつかむと２戦目のスイートピーＳでは２着に好走した。秋の飛躍を期待されながら、１勝クラスをクリアしたのは４歳４月の中山でクラス４戦目だった。続く５月の信濃川特別で２勝クラスを一発でクリアすると、今回のバーデンバーデンＣを制し、３連勝でオープン入りを果たした。

開幕週の良好な馬場とはいえ、衝撃のレコードで圧勝したマリアイリダータにＳＮＳでは「なんで重賞じゃなくて条件戦走ってんだよ」「エリ女→有馬みたいなローテしてくんないかな」「これは秋が楽しみだ！」「絶対走ると思ってたぜー」「興奮して動けない」「ほんと強かった」「何度も見返して惚れ惚れする」もうすでに重賞クラスだね」「重賞だけでなくＧ１も行けると思ってます」「女王杯に出てきたら怖いな」「個人的にはエリ女で見たい」「これはいますぐＧ２挑戦しても好勝負可能」「化け物やん」「３連勝おめでとう！！」「ドゥラメンテの最後の大物かな」「どこまでいけるのか、楽しみだな」「レコード勝ちでいよいよ本格化」「大きいところ狙えますよ」「ヤバいタイムが出ました」「Ｇ１で見てみたい馬だ」「かなりエグい脚使ってたのもあってそりゃレコード出るわと」「順調に行けば、エリ女やろなぁ」「年明けてから体が大きくなって覚醒したね」など驚きのコメントが多く寄せられている。