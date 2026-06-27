元ＡＫＢ４８のメンバーで、タレントの倉持明日香が２７日、大阪・交野市で開催された「交野天の川プロレス」のリング上で、結婚をサプライズ発表した。

この日、自身のＸとインスタグラムを更新。大ファンと公言する元プロレスラーの小橋建太さんに証人を務めてもらったことを明かし、喜びのコメントを掲載した。

【インスタグラムへの投稿全文】

この度、ご縁があり結婚いたしました！

今回、婚姻届の証人を小橋さんに

お願いいたしました

快く引き受けてくださり

背中をおしてくださいました。

その時にいただいたお言葉は

私の宝物です♡

今後はより一層

応援してくださる皆さまへの感謝を胸に

一つひとつのお仕事を大切にしていきます！

楽しいとき嬉しいときだけでなく

どんなときも私を支え続けてくれて

本当に、ありがとう。

その応援に応えられるよう

これからも新しいことに挑戦しながら

一所懸命に歩んでいきます

倉持明日香

３６歳の倉持は２００７年からＡＫＢ４８の一員として活動し、１５年８月にグループを卒業。その後はテレビドラマやバラエティーなどで幅広く活躍し、「交野天の川プロレス」では２４年に初めてリングアナを務めて、今回が３度目だった。父親はプロ野球ロッテ元投手の倉持明氏。