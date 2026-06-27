結婚発表の元ＡＫＢ・倉持明日香 証人は「私の神様」小橋建太さん…ＳＮＳで喜びの声「応援してくださる皆さまへの感謝を胸に」【メッセージ全文】
元ＡＫＢ４８のメンバーで、タレントの倉持明日香が２７日、大阪・交野市で開催された「交野天の川プロレス」のリング上で、結婚をサプライズ発表した。
この日、自身のＸとインスタグラムを更新。大ファンと公言する元プロレスラーの小橋建太さんに証人を務めてもらったことを明かし、喜びのコメントを掲載した。
【インスタグラムへの投稿全文】
この度、ご縁があり結婚いたしました！
今回、婚姻届の証人を小橋さんに
お願いいたしました
快く引き受けてくださり
背中をおしてくださいました。
その時にいただいたお言葉は
私の宝物です♡
今後はより一層
応援してくださる皆さまへの感謝を胸に
一つひとつのお仕事を大切にしていきます！
楽しいとき嬉しいときだけでなく
どんなときも私を支え続けてくれて
本当に、ありがとう。
その応援に応えられるよう
これからも新しいことに挑戦しながら
一所懸命に歩んでいきます
倉持明日香
３６歳の倉持は２００７年からＡＫＢ４８の一員として活動し、１５年８月にグループを卒業。その後はテレビドラマやバラエティーなどで幅広く活躍し、「交野天の川プロレス」では２４年に初めてリングアナを務めて、今回が３度目だった。父親はプロ野球ロッテ元投手の倉持明氏。