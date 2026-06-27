女優のゾーイ・ドゥイッチ(31)が、俳優ジミー・タトロ(34)との結婚説を否定した。「ゾンビランド:ダブルタップ」などで知られるゾーイは、SNSに投稿された婚約1周年記念の写真が結婚写真と誤解され、すでにジミーと挙式したとの噂が浮上していた。



【写真】勘違いするのも仕方ない？ 情熱的すぎる2人の時間

その投稿では2025年11月にロサンゼルス・カウンティ美術館で開催されたパーティーでのツーショットに「婚約1周年。ジミー、愛してる」とキャプションが付けられていた。



しかし、その写真ではゾーイが白のドレス、ジミーがタキシードを着用していたことから、一部のファンからはウエディング写真と勘違いされていた。それを受けゾーイはコメント欄で「いいえ、私たちは結婚してない。たまたまこんな格好をしていただけ。誤解させてごめんなさい」と説明している。



ゾーイの父は映画監督のハワード・ドゥイッチ氏、母で女優のリー・トンプソンは「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で知られる。2人は2021年のバレンタインデーにSNSで交際を公にしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）