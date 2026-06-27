神戸をホームとする3つのプロスポーツチーム、サッカー・J1のヴィッセル神戸、ラグビー・リーグワンのコベルコ神戸スティーラーズ、バスケットボール・Bリーグプレミアの神戸ストークスが、競技の垣根を越えて街を盛り上げようと、神戸阪急（神戸市中央区）で合同イベントを開催。27日には若手注目選手によるトークショーが行われた。



最近では、ヴィッセルがJ1百年構想リーグを、スティーラーズがリーグワンを、ストークスがBリーグ2部（B2）を、それぞれ優勝。神戸の地がスポーツで盛り上がるなか、3クラブによる共同のイベント「KOBE SPORTS CROSSOVER！〜神戸を熱くする3つの力〜」が、このたび実現した。

イベントは、24日から30日まで開催。3クラブの合同ショップや各チームの展示などが行われている。そのなかで、27日には、地元出身の若手選手である山田海斗選手（ヴィッセル神戸、伊丹市出身）、福西隼杜選手（コベルコ神戸スティーラーズ、宝塚市出身）、中島三千哉選手（神戸ストークス、神戸市出身）が登壇し、トークショーを実施。それぞれの競技の魅力や神戸への思いなどを語り合った。

左から、山田海斗選手（ヴィッセル神戸）、中島三千哉選手（神戸ストークス）、福西隼杜選手（コベルコ神戸スティーラーズ） （写真：ラジオ関西）

トークショーでは、幅広いテーマでトークを展開。そのなかで、試合中に最もアドレナリンが出る瞬間について、センターバックなどで活躍するDFの山田選手（サッカー）は「ゴール前でシュートブロックを決めたとき」、ガード（PG/SG）の中島選手（バスケ）は「シュートを決めたときや、相手のオフェンスを止めてボールを取ったり（攻撃を）防いだとき」、フランカー（FL）の福西選手（ラグビー）は「タックルで相手を止める瞬間」と、それぞれの持ち味を交えながら語った。



イベントのテーマでもある「競技の垣根を越えた取り組み」については、福西選手が「スポーツは違っても尊敬できるところがたくさんある。これからも一緒に神戸を盛り上げていけたら」とコメント。中島選手は「まだ会場へ行ったことがないので、生で観戦して刺激を受けたい」、山田選手も「これを機にラグビーやバスケットボールを見て刺激を受け、神戸のスポーツを盛り上げていきたい」と話し、競技の枠を超えた交流への期待を語った。



会場ではファンからの質問コーナーも設けられ、「好きなスイーツは？」「理科の勉強法は？」といった子どもたちからの質問に3選手が笑顔で応じるなど、終始和やかな雰囲気に包まれた。

左から、山田海斗選手（ヴィッセル神戸）、中島三千哉選手（神戸ストークス）、福西隼杜選手（コベルコ神戸スティーラーズ） （写真：ラジオ関西）

最後は、選手たちが新シーズンへの決意をコメント。「（J1百年構想リーグの）この半年間、自分はすごくいい経験ができて、最後優勝という形で終われてすごく良かった。経験できたことを来シーズンにいかせるように頑張りたい」（山田選手）、「今までB2で神戸ストークスはやっていたが、一番上のBリーグプレミアに上がり、新しい環境になるので、全力で頑張る」（中島選手）、「モチベーションは（応援してくれる）ファンの方々、神戸市や神戸の方々、会社や家族。その方々への感謝を忘れないように頑張っていきたい。2連覇できるようにチーム一丸となって頑張っていく」（福西選手）と、それぞれ意気込みを語った。

トークショーに集まったファンと記念撮影（写真：ラジオ関西）

なお、トークショーの後には、バスケットボールやラグビーの体験ゲームも行われ、ファンらが選手の指導を受けながらチャレンジしていた。同イベント期間中の28日には3クラブのマスコットによるグリーティングなども予定されている。詳細は神戸阪急の公式サイトに掲載されている。

フリースローチャレンジの様子。神戸ストークスの中島三千哉選手もイベントに参加（写真：ラジオ関西）