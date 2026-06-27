「マイケルを殴ったことはない。鞭打っただけだ」。

【画像】虐待、不倫、隠し子…息子を苦しめた父と少年時代のマイケル・ジャクソン

「キング・オブ・ポップ」を描いた伝記映画『マイケル』の裏の主役こそ、アカデミー賞候補の名優が演じる父ジョー・ジャクソン。「世界一有名な大家族」の輝かしいスターダムの裏には、おそろしい暴力があったのだ。



ジョー・ジャクソン

後に「ジャクソン5」となる息子たちへの過酷な指導

ジョー・ジャクソンは、本名ジョセフとして、人種隔離法が残る1928年アメリカ南部で生まれた。アマチュアボクサーだったこともあったが、妻キャサリンとの結婚後には、インディアナ州ゲーリーに移ってバンドをやりながら製鉄会社のクレーン運転士として働く。

9人の子どもに恵まれた夫婦は、やがて息子たちの音楽の才能に気づく。これにチャンスを見出したジョーは、貧しいながらも音楽大会やストリップ劇場へ連れて行って歌わせた。これが、のちのジャクソン5となる兄弟グループだ。

ジョーの指導はあまりに過酷だった。息子たちは友だちと遊ぶことすら禁止され、下校後5時間もの猛特訓の日々。監督役のジョーを「パパ」と呼ぶことすら許されなかった。

褒められることはめったになく、暴力が日常茶飯事だった。練習や公演で少しでもミスをしたら鞭打ちの刑。服を脱がせて油を塗った身体を電気コードで打ったり、幼い息子たちに「体罰用の木の枝」を折らせたりすることもあったという。

5歳にしてステージを任された五男のマイケルも例外ではなかった。むしろ、ジョーの虐待によく反抗したため、よく標的になっていた。

同時に、兄たちは天才のマイケルと比較されつづけて自尊心がひどく損なわれてしまったと言われている。

マイケルの大成に虐待加害者の父が与えた影響は？

貧困からはいあがらんとするジョーの悲願は、マイケルが小学生のうちに叶った。メジャーデビューを果たしたジャクソン5がヒットを連発していき、黒人少年のグループでありながら世界的な成功をおさめたのだ。

当初こそ「幸せな大家族」のイメージで人気を博したジャクソン家だが、子どもたちが成長して独立していくとジョーの虐待も公にされていった。

もちろん現代では許されない所業だったが、時代や環境の事情もあった。まず、1960年代のアメリカでは、体罰を問題視する概念が今ほど共有されていなかった。黒人の場合、少しでも問題児と見なされれば警察や社会から厳しい扱いを受けるリスクも高い。そして、ジャクソン家が住んでいたゲーリーは、ギャングやドラッグが跋扈する危険地帯。家長のジョーとしては、子どもたちを厳しく育てて非行から遠ざけたい想いもあったのだ。

ジョーは、教育方針を批判されても持論を貫いた。「子どもたちに厳しくしてよかったよ。みんな礼儀正しく、プロ意識の高い子に育った。だから世界中から愛されたんだ」。とは言っても、自分は遠征中に息子たちの前で堂々と不倫し、隠し子までつくっていたのだが。

「キング・オブ・ポップ」自身、完璧主義と規律を叩き込んだ父なくして大成しなかった、と認めたこともある。

繊細な人柄だったというマイケルは、ハリウッドのほかのキッズスターと比べれば「マシな境遇」だったことまで自覚していた。いわく、強欲な親たちとちがって、ジョーは子どもたちが稼いだお金を搾取したりせず、不動産などの資産も確保していた。

幼少期を思い出し泣き崩れ…マイケルの深い心の傷

それでも、マイケルが欲しかったのは「天才監督」ではなくパパからの愛だった。とくに、幼いころ、実の父親から「歌わないなら追い出してやる」と脅され、使い捨てのように扱われた傷は根深かった。

独立したあとも、虐待被害の影響に悩まされた。マイケルが鼻を美容整形していったことは有名だが、そのコンプレックスも、ジョーから「でか鼻」と馬鹿にされつづけていたトラウマからはじまっている。外で大人から怒られる子どもを見かけると、幼少期の体験を思い出して泣き崩れてしまうこともあったという。

1980年代、ソロアルバム『スリラー』が史上最高の売上を記録した20代のころも、1人でよく泣き、道端ですれ違った人に「友だちになってくれませんか」と頼むことすらあった。音楽漬けのなか早くに有名になってしまったため、友情の深め方をよくわかっていなかったし、対等な立場で知り合える同年代すら限られていた。

クイーンのフレディ・マーキュリーのような音楽スターと交友する機会もあったが、家にこもりがちだったため、パーティー好きのロックスターのライフスタイルとは合わなかったようだ。

マイケルが心を通わせられたのは、偏見なく接してくれる動物と子ども、そしてキッズスターのつらさを知っているエリザベス・テイラーやマコーレー・カルキンのような芸能人だった。

1984年のCM撮影事故で大火傷を負ったマイケルが健康状態を悪化させていった一方、ジョーのほうは温和になっていったと伝えられている。それでもマイケルからすれば、父親と一緒にいるものなら恐怖がこみあげて吐き気をもよおし、倒れることすらあった。

父のほうは、息子がなぜ自分をそこまで怖がるのかすらわかっていなかったとも言われている。メディアに虐待被害を話したマイケルに対して「被害者ぶりながらたんまり稼いでるくせに」といった嫌味を返したこともあった。

2009年のマイケルの死の前後、父子の関係は…

父への怒りのあまり部屋で叫びだすこともあったというマイケルだが、40代になったころ「父を許す」宣言をしている。

2001年、世界の子どもたちを支援する慈善家として大学でスピーチした際、自身も親になったことでジョーの気持ちがわかったと明かしたのだ。人種隔離法と大不況のもと貧しい黒人男性として育った父は、やさしい感情表現が命取りになる過酷な世界を生きてきた。だからこそ、子どもたちを「屈辱の人生」から救いたい一心だったのだと。

「今は、父の厳しさすら、ひとつの愛だったのだと思い始めています。もちろん不完全な愛でしたが、それでも愛だった」。幼少期を破壊されてしまった当事者として、悲しい虐待の連鎖を止めるよう訴えかけた。

2003年、マイケルが親しかった子どもに対する虐待疑惑で逮捕されると、法廷で妻と息子を支えるジョーの姿も目撃された（罪状については無罪判決）。

ただし、晩年のマイケルは、父が邸宅までやってきても追い返していたという。

2009年、マイケルが医師による薬物過剰投与で50歳で急逝すると、遺産は家族信託を通じて母と子どもたちに残された。母・キャサリンに次ぐ子どもたちの予備の後見人は、マイケルが子ども時代から慕っていた先輩歌手のダイアナ・ロス。遺言から外されていたジョーは遺産を求めて訴えたが、認められなかった。

キャサリンといえば、不倫した夫に何度か離婚を申請していたが、結局は別居にとどまった。

野心家のジョーは、晩年になっても「汚い言葉づかいをしないラッパー」発掘企画などにチャレンジしていった。2012年頃には、ショッピングモールでマイケル風のイメージを無断使用した香水「ジャクソン伝説」を売りさばく姿を目撃されている。

それでも、ジョー・ジャクソンは「最後まで王」として君臨していた。報道によると、キャサリンから仕送りをもらいながら、すっかり大成した末娘のジャネットに買ってもらった豪邸で暮らしていた。マイク・タイソンやフロイド・メイウェザーといった大物も彼を敬ったと言われている。

2018年に癌で亡くなった際には、三男ジャーメインやジャネットに看取られた。享年89歳。「世界一有名な大家族」の長として、孫の数は20人以上におよぶ。

死ぬまで子育てについて後悔することはなかった。同時に、世間が「キング・オブ・ポップ」を崇めようと侮辱しようと、心やさしい息子だという持論を譲ることもなかった。「マイケルは、いわゆる良い子だったんだ。そういう子だったからこそ、あれほどまでの存在になれたんだ」。

（辰巳JUNK）