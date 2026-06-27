国立大学の名誉教授として、長年教壇に立ち続けてきた郄倉良一氏（70）。知性の最高峰にいたはずの彼が、SNSで出会った見知らぬ美女の言葉に溺れ、総額925万円を騙し取られる事態に陥った。

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銀行員の必死の警告すら「邪魔なもの」と切り捨て、自ら破滅へのボタンを押してしまったのはなぜか？ 彼の「心の穴」を巧妙に突いた「ロマンス詐欺」の実態を、新刊『70歳の法学者が、なぜロマンス詐欺に騙されたのか』（さくら舎）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

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ATMの赤い文字

銀行のATMに映る、赤い警告の文字が目にちらつく。

「振り込め詐欺にご注意ください」

私はあの日の自分を、その画面越しに見ていた。同じ警告を目の前にしながら、ためらいもなく金を振り込んだ愚かな男の姿を。

頭から離れないのは、無機質な機械の音ではない。愛子の切羽詰まった声だ。

「兄さん、お願い。今すぐじゃなきゃ、だめなの」

Lineの向こうから聞こえるはずのない声が、私の理性のど真ん中で鳴り響いていた。

詐欺対策。笑わせる。今となっては、すべてが茶番だ。銀行や警察が声を張り上げても、その声は人の心の柔らかい場所には届かないのだ。

あの日、私は高松の街を歩いていた。何十年も通った道のはずが、まるで知らない土地をさまよっている気分だった。S銀行中央支店。そこが、私の理性が息の根を止められた場所だ。

自動ドアを抜けると、消毒液の匂いが混じった冷たい空気が肺の奥に突き刺さる。足は鉛のようだった。それでも窓口へ向かう。心の隅で、最後の理性がかすかな声で叫んでいた。

「やめろ、郄倉。何かがおかしい」

だが、愛子を救わなければという焦りが、その声を容赦なくかき消した。

「どのようなご用件でしょうか」

若い女性行員が、作り笑顔で事務的に問いかける。名札の「山田」の文字が冷たく見えた。

「……振り込みを」

絞り出した声は、自分でも驚くほどかすれていた。震える指で差し出した振込用紙。「350万円」と書かれた数字を見て、彼女の眉がわずかに動いたのを私は見逃さなかった。

「ご家族へのご送金ですか」

来たか。マニュアルどおりの質問だ。警察と銀行が作った、最初で最後の防波堤。

「いや、取引先に支払う金だ」

嘘だった。真実を追い求めるのが法だ。ここでは簡単に嘘をついた。

頭の中で繰り返される「彼女の言葉」

「失礼ですが、最近、振り込め詐欺がとても多くなっています。本当に、お間違いありませんか」

彼女の目に、一瞬だけ人間らしい色が浮かんだ気がした。それは疑いか哀れみか。私はその視線から逃げ、嘘を重ねた。

「ああ、間違いない」

頭の中では、愛子の言葉が繰り返されていた。

「兄さん、お願いだから誰にも言わないで。特に銀行の人には……」

あの言葉は、私を操るための呪いの言葉だったのだ。山田行員はまだ何か言いたそうに見ていた。しかし、振り切るようにキーボードを叩き始めた。彼女にできることは、ここまでなのだろう。

「お手続き、終わりました。こちらが控えです」

差し出された一枚の紙。それがどん底へ突き落とす証明書になった。チラシを添えて渡してくれた親切が、どれほど無意味か。

銀行を出て、すぐに愛子へLineを送った。

「振り込んだ」

すぐに返事が来る。

「ありがとう、兄さん」

その短い言葉が、私の胸を偽りの満足感で満たしていく。自分が巨大な悪意の渦に飲み込まれたことにも気づかないまま。

心の穴

なぜ警告は聞こえなかったのか。答えは簡単だ。私が愛子を信じたかったからだ。

誰の心にもぽっかり穴が空くことがある。定年を迎え、社会とのつながりを失った私の心もそうだった。気づかないうちに、孤独が広がっていた。

詐欺師という獣は、その匂いを嗅ぎつける天才だ。

「愛子」は、その穴に滑り込むように現れた。Facebookでは友達申請が日常的だが、悪意の入り口はそこにあった。

彼女の言葉は巧みだった。それは計算ずくの毒薬のように、私の渇いた心に染み渡った。私が何に関心を持ち、喜び、何に傷つくのか。彼女はもう私の心の地図を隅から隅まで読み込んでいたのだ。

私が法律の話をすれば数多くの質問を浴びせ、書道作品を見せれば手放しで褒めた。後から思えば、それは昔からある手口に過ぎない。しかし当時の私には、心が通じ合った証にしか思えなかった。

彼らは、人の善意すら平気で利用する。私は愛子を救いたかった。ただ、それだけだった。その純粋な思いが、警告を「邪魔なもの」に変えてしまった。

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謎の女性「愛子」との出会い、そして被害者の心を掴んだ「驚きの手口」とは――。詳細は【下記の関連記事】に続く。

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（高倉 良一／Webオリジナル（外部転載））