◇プロ野球 セ・リーグ 広島 3-2 阪神(27日、マツダスタジアム)

2試合が中止となり、23日以来の試合に臨んだ広島。この日は一進一退の攻防のすえ、首位阪神に勝利しました。

先発マウンドにあがったのは床田寛樹投手。2回には先頭への四球と連打で無死満塁のピンチを招き、ゴロの間に先制点を献上します。

それでもすぐさま打線が奮起。3回には名原典彦選手が先頭で打席に向かい、対する先発・村上頌樹投手の3球目をとらえ、レフトへの同点ソロとします。

しかし4回表には、1アウトから連打で1、3塁のピンチ。ここで迎えた郄寺望夢選手の打球には、坂倉将吾選手のフィルダースチョイスが絡み、勝ち越しを許しました。

それでもこの日は、名原選手が大活躍。5回には1アウト1塁からヒットを放ち、これでプロ初の猛打賞を記録します。この一打でつくった1、3塁の好機では、菊池涼介選手が犠牲フライ。試合を振り出しに戻します。

その後は両者譲らず同点のまま8回裏に突入。ここでも先頭の名原選手がヒットで出塁すると、菊池選手が送りバントを決め、野間峻祥選手もヒットで続き1アウト1、3塁をつくりました。ここで打席に向かった坂倉選手は、村上投手の4球目のストレートをとらえ勝ち越しタイムリー。エラーを挽回する一打にガッツポーズを見せました。

9回表には森浦大輔投手が登板。1アウト1塁から中野拓夢選手を空振り三振とし、盗塁も阻止したことでダブルプレーでのゲームセットとなりました。