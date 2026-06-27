【あす】『スプリング･フィーバー』アン・ボヒョン、日本初ファンミーティングを放送 企画段階から参加し、ファンと交流
韓国俳優アン・ボヒョンの日本初ファンミーティング『2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello' in TOKYO』が、28日（後7：00〜）にCSホームドラマチャンネルで放送される。
【写真】スタイル抜群…！アン・ボヒョン＆イ・ジュビンの手繋ぎショット
『梨泰院クラス』をはじめ、『ユミの細胞たち』『財閥 x 刑事』『スプリング・フィーバー』など数々のヒット作に出演し、韓国のみならず日本でも注目を集めるアン・ボヒョン。ソウルを皮切りにデビュー後初のアジアファンミーティングツアー『2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello'』を開催。2024年5月11日に開催された待望の日本公演の夜公演の模様を、公演の舞台裏を収めたメイキング映像と共に放送する。
ファンミーティングツアーのタイトル「Hello」はアン・ボヒョン自身が企画段階から参加し、“デビュー後初めてファンに直接会ってあいさつをする場”という意味が込められている。そのタイトル通り、トークだけではなく、心のこもった歌や、クイズコーナー、ファンと一緒にゲームに挑戦するなど、少しでもファンとの交流を深めたいという彼の気持ちが伝わってくる盛りだくさんの内容となっている。
アン・ボヒョンは出演する韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』が、現在公開中。
【写真】スタイル抜群…！アン・ボヒョン＆イ・ジュビンの手繋ぎショット
『梨泰院クラス』をはじめ、『ユミの細胞たち』『財閥 x 刑事』『スプリング・フィーバー』など数々のヒット作に出演し、韓国のみならず日本でも注目を集めるアン・ボヒョン。ソウルを皮切りにデビュー後初のアジアファンミーティングツアー『2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello'』を開催。2024年5月11日に開催された待望の日本公演の夜公演の模様を、公演の舞台裏を収めたメイキング映像と共に放送する。
アン・ボヒョンは出演する韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』が、現在公開中。