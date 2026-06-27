「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１-１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

日本はスウェーデンと引き分け、３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

ダラススタジアムには、ＤＦ谷口彰悟選手の妻で、女優、モデルとして活躍する泉里香（３７）の姿が。代表ユニホームを着て、ロングヘアを下のほうでお団子っぽくまとめたシンプルなスタイル。薄化粧ではあったが、顔も腕も透き通りそうなツルツルの色白美肌、清楚な美しさが別格で際立った。左手薬指には指輪が輝いていた。

左手にカメラ、右手にスマホを持ち、真剣な表情で撮影する場面も。白いスマホの裏側には、代表ユニ姿の谷口選手のフォンタブリングかシールのようなものが見えた。

モデル出身の泉は、近年、大河ドラマ「光る君へ」の和泉式部を演じ、女優として活躍。谷口が１８５ｃｍなのに対し、泉は１６６ｃｍ。二人は長年の交際を実らせ、昨年６月に結婚を発表していた。

ＳＮＳ上では「泉里香と谷口が夫婦だったのを昨日知って衝撃。知らなかった…びっくりした…」「谷口選手の奥さんって泉里香さんなんだ！？今知った！」「美男美女ペア、尊すぎて納得しかありません！」「マジで顔面レベル高すぎて崇拝」「泉里香美し過ぎる。海外で日本代表の旦那応援中も一切発信せず、スマホに旦那挟んでるだけで魂の格の違いを感じる」「今日も神ビジュアル スマホケースに谷口隠してるの可愛すぎるｗ」「泉里香のスマホに谷口挟まってて良い！」「写真の撮り方とか、そういうさりげないところにも品がある！」「１０年越しの愛、素晴らしい」「長年の絆が素敵すぎる」など多くの声が書き込まれている。