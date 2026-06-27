将棋日本シリーズJTプロ公式戦の開幕戦・1回戦第1局が6月27日、仙台市の「夢メッセみやぎ」で行われ、斎藤慎太郎八段（33）が豊島将之九段（36）に100手で勝利した。2回戦進出を決めた斎藤八段は、8月8日に行われる2回戦北海道大会で伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と対戦する。

【映像】斎藤八段が2回戦進出を決めた瞬間

関西のトップ棋士が激突した注目の一戦は、振り駒で豊島九段の先手番に決定。雁木の出だしから、早々に激戦へと発展した。互いに鋭い攻めが持ち味だが、豊島九段は飛車先に力強く先手玉に合わせて後手の攻めをブロック。斎藤八段はプレッシャーをかけ続けたが、豊島九段も的確な攻めの手を重ねて主導権を握った。

豊島九段が快調に攻め続けてリードを広げていると思われたが、斎藤八段が一瞬の隙に手番を奪い攻守逆転。斎藤八段が流れを引き戻すと、丁寧にポイントを積み重ねて優勢を築いていった。最後は強く踏み込んだ斎藤八段が押し切って勝利。関西対決となった本局で優勝3回の豊島九段を下し、斎藤八段が2回戦進出を決めた。

勝利した斎藤八段は、「中盤で激しい攻め合いになり、見落としもあってピンチが来ていると思っていたが、そこで気持ちを切り替えて攻め合う手を勢いよく指せたのが結果につながった。気持ちを切り替える大事さで頑張れたのかと思う」とコメント。

一方、初戦敗退となった豊島九段は、「王手飛車をかけて激しく攻めていったが、自分の王様の方が傷が大きかった。もう少し自陣をケアしながら指していった方がよかったかと悔いが残っている。その後は受けるしかないような展開になり、苦しくなってしまった」と一局を振り返った。

JTプロ公式戦は前年覇者、タイトルホルダー、賞金ランキング上位者から12人が選出されるトップ棋士たちによるトーナメント戦。持ち時間は各10分、切れたら1手30秒未満、各5分の考慮時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）