4月下旬に卵巣嚢腫と子宮筋腫の治療のために活動休止を発表していた「ガンバレ☆プロレス」の女子プロレスラー・まなせゆうな選手が、自身のインスタグラムを通じて、手術の完了と退院を報告しました。



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まなせさんは「3日巻いて退院しました」「本当は『ホチキスを取る日』『術後検査の日』『退院の日』で3日に分かれる予定だったみたいですが、全部1日にまとめてもらった！」と、色々とスッキリした様子で報告しています。









そして「外！嬉しい！風！気持ち良い！絶好調だぜ！」と、退院した爽快な思いを明かし「みんなの言葉や思いやりが本当にチカラになりました！ありがとう！！はぐ」と感謝を伝えています。

まなせさんは4月下旬に自身のインスタグラムで今回の病気を発表した際に「“女の自分”だからこそできた戦いが確かにあって」「“女の自分”だからこそ、伝えられることもある」と、今回の闘病を明かす決意を綴り、「私は今血液量が少なく常に高山で低酸素トレーニングをしている状態で生きているとのこと」「しっかり原因を取り除けたらさらに元気モリモリになれる」と、前向きな闘志を見せていました。









その一方で、今回の投稿の前には、手術を前に大泣きした様子や、BGMにシャキーラを希望して麻酔を打たれる様子などを克明に描写しています。そして手術後には「お腹には大きな傷跡が残りました」「私にとっては戦って乗り越えた証」「いつかお母さんになれた時に『あの時頑張ってよかった』と思える日が来るのかもしれない」と未来を見据える言葉を綴っていました。

【担当：芸能情報ステーション】