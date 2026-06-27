前回のカタールW杯につづき、2大会連続で日本代表のボランチとして選出された田中碧（27）。イケメンで非常に攻撃力の高いボランチで、今回の北中米W杯では活躍が期待されている。田中とはいったいどんな選手なのだろうか。

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カタールW杯での三笘への揺るぎない信頼

田中は、生粋の川崎っ子だ。

小学校に入ると同時に地元のさぎぬまSCに入団。小3の時に川崎フロンターレの下部組織に入り、ユースまで在籍した。この時、一緒にプレーしていたのが1歳上の三笘薫だった。

三笘は筑波大に進学したが、田中はそのまま2017年にトップチームへの昇格を果たした。2018年には守田英正が、そして2020年、三笘がフロンターレに入団し、ともにプレーすることになった。森保一監督が指揮する日本代表を支えた彼らが3人一緒にプレーしていたのは、なんとも縁深いストーリーだ。

2021年にデュッセルドルフに移籍し、東京五輪に出場。森保監督が指揮するチームでボランチとして全試合に出場。惜しくもメダル獲得には至らなかったが、堅実かつ攻撃的なプレーは監督の信頼を得て、カタールW杯のメンバー入りを果たした。

本戦では、ドイツ戦とスペイン戦にスタメン出場を果たした。

スペイン戦では、「三笘の1ミリ」からのクロスで、田中が決勝ゴールを決めた。「（ボールがラインを）出る、出ないはちょっとわからなかったですけど、（ボールが）絶対に真ん中に戻ってくるなとは思っていました。薫君とボールの2つしか見えてなかった。来るんじゃないかなと思ったら本当に来たので、すごく不思議な感覚ではありました」と、三笘への揺るぎない信頼を口にした。

これはVAR判定になったが、田中は伊東純也らと「出ていたよね」と言いながらも、このままゴールになってほしいと祈る気持ちだったという。このゴールで日本はスペインに勝ち、グループステージを首位で通過した。

だが、クロアチアにPK戦で敗れ、歴史を変えることができなかった。この時、田中は、PKを失敗して号泣していた三笘の傍にいて慰めていた。

「この経験を活かしていけば4年後、ベスト8を超えていける」

「ベスト16の試合を経験してベスト8、世界の8か国に入る差はそんなに簡単に縮まるものではないなって感じました。この上を目指すには、ワールドカップの舞台で何ができるかっていうのがすごく大事ですね。

この舞台で100％を出すのはすごく難しいので、そこで70％、80％でも彼らと対等にやり合えるような力を付けなきゃいけないなと感じました。この経験を活かしていけば4年後、ベスト8を超えていけると思います」

田中は、さらなる高みを目指して、2024年、当時イングランド2部だったリーズ・ユナイテッドに移籍した。そのシーズン、主力として43試合5得点を記録、2部リーグ優勝に貢献し、リーグ年間ベスト11にも選出された。

2025―2026シーズンは、自身初となるプレミアリーグでの挑戦になったが、8月にアーセナル戦で右膝を負傷。デュッセルドルフ時代に右膝靭帯断裂の重傷を負ったが、今回は側副靭帯損傷で離脱。9月13日のフラム戦でベンチ入りして、早期復帰を果たしたが、日本代表のアメリカ遠征には同行せず、10月のパラグアイ戦で代表に戻って来た。

元アイドルグループ「℃-ute」のメンバー・鈴木愛理さんとの交際宣言

また、2022年3月には、元アイドルグループ「℃-ute」のメンバー、鈴木愛理さんとの交際を宣言した。愛理さんは、02年から17年までハロー！プロジェクトで活動し、17年3月には慶應義塾大学環境情報学部を卒業。今は歌手、俳優として活動している。

お互いに共通の接骨院の先生の紹介から交際がスタートしたという。プロゴルファーで父親の鈴木亨さんは、田中の真面目で実直な性格を高く評価し、2人の今後を温かく見守っているそうだ。

愛理さんは4年前、「32歳ぐらいで結婚をしたい」と語っていたが、今年、その年齢を迎えた。昨年は、三笘が22年に結婚した陸上選手・剱持クリアさんとの結婚式を挙げた。結婚式には伊東純也らとともに田中も出席し、小学生の頃からの先輩を祝福した。

今月18日には、一部メディアで破局が報じられた。ただ、日本代表の同僚・谷口彰悟が、一時は泉里香さんとの破局説が報じられながらも結婚した例がある。田中と愛理さんの今後はどうなるだろうか。

1年がかりで完成した輪島塗のすね当てを持参

2度目のW杯に臨む田中は、本大会に、輪島塗のすね当てを持参した。復興支援活動の一環として、能登半島地震で被災した輪島市に2度ほど訪れた。田中は川崎時代も東日本大震災の復興支援活動に参加しており、そうした活動に熱心だった。この時は、輪島塗の職人と交流を深め、その縁でオリジナルのすね当てが制作された。

1年がかりで完成したすね当てには、左にフェニックス（不死鳥）、右に日本サッカー協会のシンボル八咫烏が描かれている。

W杯の試合から使用する予定で、「（被災地から）応援してもらえているというのも聞く。何か自分が少しでもできたらいいなと思っていろんなことをしてきた中で、ひとつこうやって形になったのが嬉しい。自分はピッチでしっかりと表現して恩返ししたい」と、熱く語る。

三笘から「（7番は）おまえしかいないだろう」

今回のW杯では、7番を背負うことになった。

それはずっと三笘がつけていた背番号だった。三笘は、左ハムストリングの怪我のためにW杯メンバーに入ることができなかったが、小中学校時代をともに過ごし、川崎でも一緒にプレーし、カタールW杯でもともにプレーした戦友でもある。

今回、日本代表メンバー発表のタイミングで話をした際、三笘から「（7番は）おまえしかいないだろう」と言われたという。田中は、その言葉を重く受け止めた。

「簡単に『彼の分も』とは言えないです。自分たちが優勝することが彼のためになるかと言われればそれはまた別の話で、彼の悔しさは消えないと思う。彼が復活するのをゆっくり待って、また一緒にピッチに立てればいいなと思います」

内心は、きっと三笘の分もという気持ちでいるに違いない。公私ともに仲が良い二人は川崎のサポーターから「さぎぬま兄弟」といわれるほど深い絆で結ばれている。三笘との共闘は、実現できなかったが、だからこそ田中のW杯への思いはより強いものになっている。

「前回悔しい経験をして、3年半挑んでつかみ取ったメンバー。自分でやってきたことが結果として実って選んでもらった、今までの大会とは立場も違う。チーム全員で目標に向かってやれればと思います」

田中がいう全員のなかには、もちろん三笘も入っている。

（佐藤 俊）