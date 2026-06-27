ドッグランで飼い主さんを見失ってしまっても、警察犬訓練所を卒業したシェパードならすぐに見つけられるかと思いきや…？まさかの光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で29万5000回再生を突破。「人探し苦手なんですかね」「微笑ましい」「抱きしめたくなる」といった声が寄せられています。

【動画：警察犬訓練所を卒業した犬が『飼い主を見失った』結果→『すぐに見つけられるかな』と思ったら…まさかの光景】

ドッグランで飼い主を見失ったら…

YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」に投稿されたのは、ジャーマンシェパードの「維桜（こはる）」ちゃんがドッグランに行った時の様子です。この日のドッグランにはたくさんのワンコたちが遊びにきていたため、維桜ちゃんはビビり気味だったといいます。

最初は飼い主さんのそばを離れようとしなかったのですが、途中で勇気をふり絞って「ちょっと遠くまで行ってみよう」と走り出した維桜ちゃん。するとあっという間に飼い主さんを見失ってしまったようで、「あれ？どこだっけ？」とキョロキョロし始めたそう。

へなちょこなシェパードが愛おしすぎる！

ジャーマンシェパードは高い知能と優れた嗅覚を持ち合わせている犬種ですし、維桜ちゃんは警察犬訓練所を卒業しているので、人を探すのは得意なはず！

…と思いきや、「こっちかな？いや、あっちだったっけ？あれ～？？」と混乱しながらずっとウロウロしていて、なかなか飼い主さんを見つけられずにいたとか。意外とへなちょこな姿が愛おしすぎて、思わず笑ってしまいます。

発見時の反応にほっこり

飼い主さんが「俺って存在感無いのかな」と少し悲しくなりながら様子を見守っていたら、ようやく維桜ちゃんと目が合ったそう。その瞬間に維桜ちゃんは「見つけたー！」と笑顔で駆け寄ってきてくれたとか。必死に飼い主さんを探し続けていた姿も発見した時の反応も、愛に溢れていてほっこりしますね！

ちなみに維桜ちゃんはしばらくひとりで行動したことで自信がついたようで、その後はお友達を作って楽しそうに遊んでいたとのこと。「少しだけへなちょこじゃなくなっている！」と飼い主さんは成長に感動したそうですよ。

この投稿には「可愛すぎる(笑)」「見事なまでのキョロキョロぶりに思わず笑ってしまいました」「駆け寄ってくるとこが愛おしい」「頑張っててえらいね～と謎の親目線で見ちゃいました笑」といったコメントが寄せられています。

維桜ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。