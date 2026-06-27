X（旧Twitter）で話題になっているのは、インターホンに驚いてしまった子犬の姿。あまりに愛おしい反応は記事執筆時点で38万6000回を超えて表示されており、「尊すぎて爆笑ｗ」「なんという無邪気な瞳w」「めっちゃ守りたくなる子」などのコメントの他、2万6000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：生まれて初めて『インターホンの音』を聞いた犬→ビックリしすぎて、隙間に…守りたくなる行動と表情】

インターホンに驚いて…

Xアカウント「@pure_white_puku」の投稿主さんは、マルプーの女の子と暮らしています。

わんちゃんがまだ子犬だった頃のこと。ある日突然インターホンが鳴ると、その聞き慣れない音にびっくり仰天してしまいました。何が起きたのかわからず慌てて部屋の隅へ逃げ込み、そのまま家具の隙間へ一直線。少しでも安全な場所に隠れたかったのでしょう。しかし勢い余って頭から入り込んでしまったため、今度は自分で出られなくなってしまったのです。

しばらくして困ったように振り返るわんちゃん。助けを求めるような表情と、「どうしよう……」と言いたげな姿がなんとも愛らしく、思わず守ってあげたくなります。怖がりながらもどこか抜けている子犬らしい行動に、多くの人がほっこり。初めてのインターホンが引き起こした、可愛すぎるハプニングだったのでした。

この投稿には「出られなくなるの最高(笑)」「申し訳ないけど笑っちゃいましたw」「それくらい怖かったんだね」などのコメントが寄せられています。

普段の可愛い姿も♡

わんちゃんは普段から、家族を笑顔にしてくれる愛らしい存在です。すっかり成犬になった今でも、子犬の頃と変わらないあどけない表情が魅力なのだとか。また、飼い主さんが忙しそうにしていると、控えめに近づいてきて「遊んでほしいな」と遠慮がちにアピールすることもあるそうです。そのおしとやかな仕草に思わずキュンとしてしまいます。

さらに、暖かな陽だまりでのんびりお昼寝をするのも大好き。そんな穏やかな姿に、家族は毎日のように癒やされているそうです。

わんちゃんの愛おしい日常はXアカウント「@pure_white_puku」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Xアカウント「@pure_white_puku」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。