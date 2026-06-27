フィンエアーは、名古屋/中部〜ヘルシンキ線の就航20周年記念した式典を、6月3日に中部国際空港で開催した。

中部国際空港の籠橋寛典代表取締役社長や愛知県、名古屋市などの自治体関係者が出席した。フィンランドのキャラクター「ムーミン」とともにテープカットを実施したほか、当日の到着便には歓迎放水（ウォーターサルート）を行った。

フィンエアーの倉田博樹日本支社長は、「中部国際空港セントレアへの就航20周年という大きな節目を迎えられたことを、大変うれしく思います。これは、長年にわたりご利用いただいているお客様、パートナーの皆様、そして地域の皆様との強い信頼関係の表れでもあります。フィンエアーは今後も、名古屋を東京、大阪と並ぶ重要な市場と位置づけ、中部地域とヨーロッパを結ぶ利便性の高いサービスを提供してまいります」とコメントした。

フィンエアーは、中部国際空港の開港翌年にあたる2006年に、名古屋/中部〜ヘルシンキ線を開設した。現在は同空港唯一の欧州直行便として、夏スケジュールには月・水・金・日曜の週4往復を運航している。

■ダイヤ

AY80 名古屋/中部（22：50）〜ヘルシンキ（05：55+1）／月・水・金・日

AY79 ヘルシンキ（00：45）〜名古屋/中部（19：35）／月・水・金・日