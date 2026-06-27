「ちいかわ焼き」に夏限定フレーバー3種！　“店員さんな”新作グッズも登場、横浜・幕張・名古屋で販売

ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷり挟んで焼き上げた「ちいかわ焼き」に、新しくバニラ、カレー、レモンの3種類が2026年6月29日から期間限定で登場する。また、新作グッズも展開中。

※すべて価格は税込み

日本キャラクター大賞に殿堂入り！ とどまるところを知らない人気ぶり

大人気コンテンツ『ちいかわ』が、「日本キャラクター大賞2026」グランプリを受賞したことが2026年6月17日に発表され、3年連続でグランプリに輝く結果に。殿堂入りを果たす快挙となった。『ちいかわレストラン』や『ちいかわベーカリー』、『ちいかわパーク』などが次々とオープンし、グッズショップも盛況、コラボ商品を見かけない日は無いと言っても過言ではない。国民的キャラクターとなった『ちいかわ』の今後の展開も楽しみだ。

新メニューは、夏らしいバニラ、カレー、レモン！

「ちいかわ焼き」は、2025年に1号店の横浜ワールドポーターズ店が横浜みなとみらいにオープン。2026年6月現在では、千葉・幕張のイオンモール幕張新都心店と、愛知・名古屋の名古屋PARCO店の3店舗が展開中。定番メニューは、小倉あんのちいかわ、クリームのハチワレ、チョコレートのうさぎ。2026年4月にはモモンガ、くりまんじゅう、ラッコが仲間入り。期間限定のあんやクリームも提供されている。

今回は夏季限定として、「バニラ」「カレー」「レモン」の3種類を発売する。やさしい甘さが特徴のバニラはモモンガ、スパイスの風味を楽しめるカレーはくりまんじゅう、さわやかな酸味が魅力のレモンはラッコで、どれも夏らしい味わいをお届け。店舗によって販売期間が異なるので要チェック。

モモンガ（バニラ） 350円

モモンガ（バニラ） 350円

すっきりとした甘さのバニラ風味と、乳のコク深さが広がる、やさしい味わいのクリーム。

横浜ワールドポーターズ店・名古屋PARCO店

販売期間：6月29日から7月5日、7月20日から26日、8月10日から16日

イオンモール幕張新都心店

販売期間：6月29日から8月30日

くりまんじゅう（カレー） 350円

くりまんじゅう（カレー） 350円

36種類の焙煎スパイスを使用し、玉ねぎの甘みと自家製チャツネのコク、さらに牛肉とグレービーソースの旨味を重ねた、スパイスの香りがふわりと広がるカレー味。辛さは控えめなので、子供でも安心して食べられる。

横浜ワールドポーターズ店・名古屋PARCO店

販売期間：7月6日から12日、7月27日から8月2日、8月17日から23日

イオンモール幕張新都心店

販売期間：7月6日から9月6日

ラッコ（レモン） 350円

ラッコ（レモン） 350円

手摘みした瀬戸内地方産レモンの果汁と果皮を使用したフルーツクリーム。さわやかな酸味とほのかな苦みが広がる、すっきりとした味わい。

横浜ワールドポーターズ店・名古屋PARCO店

販売期間：7月13日から19日、8月3日から9日、8月24日から30日

イオンモール幕張新都心店

販売期間：7月13日から9月13日

グッズにも新作！ 店員さん姿のマスコットやマグネット

また、「ちいかわ焼き」オリジナルグッズに新作も登場。店舗でしか購入できないので、「ちいかわ焼き」を食べるときには一緒にゲットしよう。

ちいかわ焼き 店員さんなマスコット 各1870円

ちいかわ焼き 店員さんなマスコット 1870円

ちいかわ焼き 店員さんなマスコット 1870円

ちいかわ焼き 店員さんなマスコット 1870円

ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット 各770円

ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット 770円

ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット 770円

ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット 770円

ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー 各770円

ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー 各770円

ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー 各770円

ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー 各770円

ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 各330円

ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 330円

ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 330円

ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 330円

ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 330円

ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 330円

ちいかわ焼き 折り畳みエコバッグ 1760円

ちいかわ焼き 折り畳みエコバッグ 1760円

ちいかわ焼き 店員さんなほどよいサイズの巾着 1320円

ちいかわ焼き 店員さんなほどよいサイズの巾着 1320円

ちいかわ焼き ミニのぼり 1320円

ちいかわ焼き ミニのぼり 1320円

この夏しか食べられない「ちいかわ焼き」限定メニューを試してみては。

【画像】モモンガ、くりまんじゅう、ラッコの夏限定「ちいかわ焼き」＆ちいかわトリオの新作グッズ（20枚）