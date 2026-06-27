2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ビジネス部門の第3位は――。 ▼第1位 Suica終焉へのカウントダウンが始まった…｢改札でタッチ｣を時代遅れにする"次世代の改札機"の正体

▼第2位 観光客ほぼゼロ→年間1万人に…ジリ貧のシャッター商店街を復活させた"20代のヨソ者たち"の絶妙アイデア

▼第3位 売上8割減で瀕死の町工場が｢卵とき｣で2億5000万円…社員半減に耐えて作った"妻のため"のアイデア調理器具

東京下町の板金加工会社社長が、妻のために作った調理器具「ときここち」。卵をとくことに特化した商品で、4000円を超える価格でありながら、大ヒットに至った理由とは。ライターの武藤弘樹さんが聞いた――。

写真提供＝トネ製作所 左から次男の直樹さん、利根社長、奥様の涼子さん、長男の祐樹さん - 写真提供＝トネ製作所

■売上の8割を失って苦境に立たされた

2008年、東京都荒川区にある町工場「トネ製作所」にピンチが訪れた。

売上の8割を占める主要取引先が製造拠点を中国に移すことになり、経営の危機に立たされたのだった。

トネ製作所は、現社長・利根(とね)通(とおる)さんの父である先代が立ち上げた会社で、精密板金や金属プレス加工を主に、駅のホームドア部品や新幹線内の金具、ATMの精密機構部品など、人々の生活を支える様々な製品を製造している。

当時は30人いた従業員を半分の15人に減らし、手元に残った2割の業務を行いながら、社長を中心に社の立て直しに奔走することになった。「当時は社員をリストラしたことが本当に申し訳なく、苦しい思いをしました」と利根さんは言う。

この時のことを妻の涼子さんは「夫は愚痴を言わない人なので、とても心配でした」と振り返る。専業主婦である涼子さんは、夫が倒れないよう食事や健康面のサポート、自宅でリラックスできるように気をつけた。さらに経営を助けられるようにと、自らもビジネスの勉強をするようになったという。

一方、利根さんは家族に支えられながら、「やれることはなんでもやろう」「家族のためにがんばろう」と経営セミナーに参加したり、新しい技術を学んだり、取引先を増やすために売り込みをしたり、自社製品の開発に取り組んだりと、必死で会社を守ってきた。

■試作品1号はステンレスの棒だった

地道な努力で少しずつ仕事を増やしていた2017年、利根さんは涼子さんから「卵を均一にうまく混ぜられる調理器具を作ってほしい」と頼まれた。

涼子さんは、卵の白身が大の苦手。ドロッとした白身のせいで、卵を美味しく食べられなかった。調理の際は、菜箸でしっかり混ぜたが、それでも黄身と白身がなかなか一体にはならず、手が疲れてしまう。長年、涼子さんは卵に悩まされてきたのである。そこで、利根さんは妻のため、早速この個人的な開発に着手した。

試作品1号は卵はとけたが、何の変哲もないステンレスの平べったい棒で無粋だった。そこで試作品2号として、利根さんは持ち手に猫をあしらったものを作ったが、涼子さんからは「持つと手が痛い」とNGが出てしまう。

試作品3号は、手が痛くないようにとフチの部分を丸く削って仕上げた。アイスクリームのスプーンのような形で、卵をとくための線を先端に3本備えたため、かき混ぜる効率が格段に向上。しかし、涼子さんからは「短すぎて卵液が指についてしまう」というフィードバックがあった。

それらを踏まえて、全体を長くし、立体感を持たせた試作品4号は洗練されたデザインに仕上がった。ところが、涼子さんに「持ち手の穴が変」と言われ、再び修正することに。デザインはもちろん、厚みなどの細かな調整を積み重ねていった。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 「ときここち」の試作品。形がどんどん洗練されていった。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■妻のアイデアと夫の技術の集大成

こうして、「ときここち」はいくつもの試作品を経て、2018年の秋に完成。

ただのステンレスの棒だった1号から格段の進化を遂げた5号には、パッと見ただけではわからない細かな工夫が各所に施された。温かみが感じられる丸みを帯びた形、持ちやすさや使いやすさにつながっている重量バランスの良さ、本体が湾曲しているのでテーブルに平置きしても手に取りやすい……などである。

あまりの出来の良さに「これは商品になる」と思った利根さん。じつは、涼子さんは、最初から商品化を考えていたわけではないものの、頭の片隅に「会社が危機であること」「夫が『いつか人の役に立つ自社製品を作りたい』と言っていたこと」があって発案したのだという。

つまり、涼子さんの「卵を均一に混ぜられる調理器具がほしい」という夢と、利根さんの「自社製品を作りたい」という夢が同時に叶ったのだ。

「本当に最高だと思いました」と涼子さんは微笑む。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 「ときここち」の先端の二重丸は、卵の形をイメージしたデザイン。持ち手の穴には別売のシリコングリップをつけることもできる。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■量産の段階で破損品が大量に発生

その後、ある経営セミナーで、利根さんが持ち歩いていた「ときここち」に興味を示してくれた人がいて、そこから人脈が広がり、池袋・東武百貨店で行われる「職人展」に出品できることになった。

デパートに出品するなら、それまで数本単位でしか作っていなかった「ときここち」を量産する必要がある。ところが、量産するとなると大きく勝手が異なることが判明し、破損品が大量発生してしまった。原因を突き止めて品質を安定させるまでの過程は本当に苦労が多く、「この時が一番大変だった」と利根さんは振り返る。

いざ始まった職人展では、用途のはっきりした宝石や帽子などが並ぶなか、謎の調理器具・ときここちは異彩を放った。かくして、トネ製作所のブースにはひっきりなしに人が訪れた。しかし、これは新たなピンチであった。接客に当たる社長の利根さん、息子で専務の祐樹さんは販売経験がなかったことに加え、大変な口下手なのだ。来場者の質問に対して、親子で「社長、これってどうなんでしたっけ？」「えーっと、これはねえ……」としどろもどろに。

一方、「こんなの一生に一度のことだろうから」と記念撮影のために来場した涼子さんは、大勢のお客さんに囲まれて困っている夫と息子を見て、急きょ販売員として入ることにした。専業主婦で販売経験のない涼子さんだったが、自身がときここちを使ってきた経験を交えて詳しく説明した結果、主催者から「MVP」と称されるほどに大活躍。初の展示販売会で、目標の300本を上回る315本を売り上げたのであった。

■ときここちによる卵かけご飯の魅力

さて、取材中に「ときここち」を使ってといた卵の「卵かけご飯」をごちそうになった。ときここちの先端で黄身の数カ所をつついて穴を開け、あとは左右に振るだけでよく混ざるという。「コツは勢いよくやること」という利根さんの助言に従って手を激しく動かすと、卵がすんなり混ざっていく。ときあがった生卵は、白身がまだらに残ったりせず、黄一色でサラサラの状態に。

これをご飯にかけると、卵はお椀のすみずみまで浸透し、食べ終わるまでずっとジューシー。箸でといた普通の卵かけご飯は一部が濃かったり一部に卵が行き渡らなかったりするものだが、これはまさに「ときここち」だからこそなせるわざだ。

写真提供＝トネ製作所 「ときここち」で混ぜた卵は、黄身と白身が渾然一体となってサラサラなので、ご飯全体にしっかり混ざる。 - 写真提供＝トネ製作所

ちなみに「卵かけご飯専用」と銘打たれているが、他のことにも使える。利根さんのおすすめは、卵を使った料理ならフレンチトーストや茶碗蒸し、だし巻き卵など。卵を裏漉ししなくても使えるので便利だという。また、卵以外でも、ココアと牛乳、プロテインと水、納豆などを混ぜるときにも非常によく混ざるそうだ。

■お客様からの手紙が何よりの宝物

今でこそ知名度・売上共にヒットしたといえるが、「発売後どれくらいから手応えを感じましたか？」と聞くと、意外な答えが返ってきた。

「実は自分たちでは『ヒット商品』という感覚はあまりありません。ただ、ひとりでも多くの方に使っていただきたいという思いで、今も1本1本、丁寧に作り続けています」と利根さん。

社長のこの思いは消費者にも届いているようである。商品を使った感想が書かれたハガキや手紙がどっさり届いている。その1枚1枚に込められた消費者の熱量がすごい。「苦手だった白身が初めて食べられるようになりました」「料理が楽しくなる」「もっと早く出会いたかった」などなど。高齢男性から「あっぱれじゃ！」とのお褒めの言葉もあった。

これらのハガキから伝わってくるのは、製造者に感謝や喜びの気持ちを伝えるところまでいかないと気が済まないという消費者たちの感動である。トネ製作所一同、このハガキ・手紙をとても喜んでいて「宝物です」と話す。たしかに板金の下請けでは経験できないことだろう。

■家族と地域で作り上げたブランド

「ときここち」は、家族とトネ製作所一同、そして地域で作り上げたブランドだ。製品のウェブサイトに飛ぶと、男性が津軽三味線を弾いている動画が目に飛び込んでくる。この人は荒川区在住の津軽三味線奏者の矢吹和之氏で、コンクールなどで何度も日本一に輝いた経歴の持ち主。

矢吹さんの起用を提案したのはホームページの作成を担当した近所のブランディング会社。温かみのある文章と相まって、印象に残るサイトになっている。

また、YouTubeにアップされている動画「【マンガ】ときここち物語〜ときここちの誕生秘話〜」の元になっている漫画やイラストの作画やフィギュアの製造は、次男の直樹さんが担当。それらを使ったポスターなどのデザイン、外部への製造発注は長男の祐樹さんが担当している。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 次男の直樹さんが作成したキャラクターの模型。そのモデルは利根さんと涼子さんだ。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

こうして、みんなで一丸となって作り上げた「ときここち」から漂う“人情味”とでもいうべき趣きは、商品を通じて関わる人を温かい気持ちにさせる。取材を通して気づいたのは、ときここちに隠されたそうした下町の魅力であった。

■6年半で2億5000万円の売上に

ときここちが売れたのは、それだけが理由ではない。最初のきっかけは先にも述べたようにデパートでの展示販売。それが話題となり、何度も出店することで、より広く知られることになった。さらに、ちょうどコロナ禍の「ステイホーム」の時期に自炊が流行したのも追い風となり、ネットショップを中心に2018年秋の発売から4年半で、累計2万3000本が売れたという。

その後、他にないニッチな商品だということでテレビに取り上げられることが急増。『news every.』『じゅん散歩』『出没！アド街ック天国』などたくさんの番組に出ている。今ではハンズやキッチン用品店などの実店舗でも取り扱いがあり、発売から6年半で累計6万本が売れたことになる。売上としては2億5000万円だ。

これからの展望を利根さんに聞くと、「日本全国1世帯1本ときここちを目指しているんですが、今の売上ペースで行くと、あと7000年かかるんです（笑）」と冗談めかしつつ話してくれた。また、「次は卵を5個まとめてとける新しいタイプのものの量産化を進めていきたい」と言う。

デジタル化や価格競争、人間関係の希薄化がさかんに言われる現代にあって、トネ製作所が示したのは「誰のために作るのか」という原点の強さであった。目の前の人の困りごとを丁寧に拾い上げ、真摯に向き合う積み重ねが、下町の工場から全国へ広がるヒット商品を生み出し、誰かの食卓を今日も豊かにしている。

（初公開日：2026年5月31日）

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武藤 弘樹（むとう・こうき）

ライター、ミュージシャン

早稲田大学第一文学部卒。広告代理店社員、トラック運転手、築地市場内の魚介類卸売店勤務などさまざまな職歴を重ね、現在はライターとミュージシャンとして活動。

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（ライター、ミュージシャン 武藤 弘樹）