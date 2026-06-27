2児の母・石川梨華、「子供たちも完食」具沢山和風ペペロンチーノ公開「お店みたい」「器の形がすごくおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/06/27】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月27日、自身のInstagramを更新。昼食の手作りペペロンチーノを公開した。
【写真】2児の母・41歳元モー娘。「お店みたい」子ども完食の具沢山和風ペペロンチーノ公開
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？具沢山和風ペペロンチーノ」と記し、黒い器に綺麗に盛り付けられた具がゴロゴロと入った手作りのペペロンチーノを公開。「海老、アサリ、玉ねぎ、ほうれん草、ベーコン、ブロッコリーに冷凍ストックのキノコ達 家にある具をたくさん入れました！味付けは仕上げにめんつゆで和風に 子供たちも完食してくれた」と材料などをつづっている。
この投稿に、ファンからは「いろんな具が入ってて美味しそう」「器の形がすごくおしゃれ」「栄養バランスがちゃんと考えられてる」「盛り付け方が綺麗でお店みたい」「マイメロコップ可愛い」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・41歳元モー娘。「お店みたい」子ども完食の具沢山和風ペペロンチーノ公開
◆石川梨華、和風ペペロンチーノ公開
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？具沢山和風ペペロンチーノ」と記し、黒い器に綺麗に盛り付けられた具がゴロゴロと入った手作りのペペロンチーノを公開。「海老、アサリ、玉ねぎ、ほうれん草、ベーコン、ブロッコリーに冷凍ストックのキノコ達 家にある具をたくさん入れました！味付けは仕上げにめんつゆで和風に 子供たちも完食してくれた」と材料などをつづっている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いろんな具が入ってて美味しそう」「器の形がすごくおしゃれ」「栄養バランスがちゃんと考えられてる」「盛り付け方が綺麗でお店みたい」「マイメロコップ可愛い」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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