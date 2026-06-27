【漢字クイズ】「野狐台」の読み方は？「野狐」を音読みで読んでみて！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「野狐台」はなんて読む？
「野狐台」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、千葉県にある5文字の地名です。
いったい、「野狐台」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「やっこだい」でした。
千葉県佐倉市に位置している野狐台町。
そんな佐倉市には、江戸時代の面影を感じられる「ひよどり坂」があります。
緩やかに曲がる坂道が印象的なスポットで、四ツ目垣や御簾垣が配された道を歩けば、城下町らしい落ち着いた雰囲気を味わうこともできますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『佐倉市役所』
ライター Ray WEB編集部