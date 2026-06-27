第一志望の『オンライン面接』で面接官が遅刻。やっと開始したと思ったら...【信じられない発言】をされて！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。第一志望の企業のオンライン面接に挑んだ主人公。しかし、約束の時間になっても面接官は現れませんでした。ようやく始まった面接で明らかになった企業の本当の姿とは――。

就職活動が本格化するなか、私はずっと憧れていた第一志望の企業のオンライン面接を迎えました。この日のために企業研究を重ね、自己PRや志望動機も何度も練習してきたのです。

当日は緊張しながらも、リクルートスーツに身を包み、部屋の背景や照明、通信環境までしっかり確認しました。万全の状態で本番に臨めるよう準備を整えていたのです。

そして約束の10分前には指定されたURLにアクセスし、パソコンの前で待機していました。深呼吸を繰り返しながら、これまでの努力を出し切ろうと気持ちを落ち着かせていたのでした。